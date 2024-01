Élelmiszer-vásárlás: a hatóságoké a főszerep, zseblabor híján

Vissza-visszatérően vizsgálja a mértékadónak tartott amerikai Consumer Reports (CR) fogyasztóvédelmi szervezet az élelmiszerekbe kerülő műanyagszármazékokat, amelyek lassan, évtizedek alatt felhalmozódva az emberi szervezetben komoly egészségkárosodást okozhatnak. A legfrissebb tesztben a biszfenolok és a ftalátok jelenlétét elemezték.

Ezek az anyagok akkor kerülnek az élelmiszerekbe, amikor azok műanyaggal érintkeznek. Akár olyankor, amikor gumikesztyűvel fogják meg azokat vagy egy futószalagon haladnak. A legjellemzőbb forrás a csomagolás. A műanyagok rugalmasabbá tételéhez használt lágyítók ugyanis árasztják magukból a káros vegyi anyagokat.

Mi az a biszfenol A?

A magyar hatóság, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonságit Hivatal (Nébih) leírása szerint a "biszfenol A" vagy röviden "BPA" az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott vegyipari termék, melyet polikarbonát műanyagok és epoxigyanták előállításához használnak fel. Az évente világszerte 2,7 millió tonna volumenben készített anyaggal nagyfokú hő- és törésállósága okán az élet számos területén találkozhatunk, így például műszaki cikkek (mobiltelefonok, számítógépek, konyhai eszközök) burkolataként, autóalkatrészként, szemüveglencseként vagy fogtömésként is felhasználják. Az élelmiszer-biztonsági hatóságok, szakemberek azért kezdték fokozottabban vizsgálni az elmúlt időszakban, mert a kemikáliát palackok, cumisüvegek, konzervek és más csomagolóanyagok révén az élelmiszeripar is előszeretettel használja. A lakosság a fentiek mellett ivóvízzel, valamint epoxialapú padló, ragasztó vagy festék révén is érintkezhet az anyaggal.

Az utóbbi időben számos tanulmány született a biszfenol A lehetséges káros egészségügyi hatásairól állatokban, ezek – a nagy egészségügyi világszervezetek számára nem kellően bizonyított módon – többek között a szaporodás szervrendszerét érintő rendellenességeket, valamint pajzsmirigy- és hormonzavarokat kiváltó hatást tulajdonítanak a BPA-nak.

A csecsemők BPA-expozíciójának legfontosabb forrását a polikarbonát cumisüvegek jelenthetik, ezért ilyen cumisüveg gyártásához 2011 óta már nem használható biszfenol A. Az európai élelmiszer-biztonsági szervezet, az EFSA 2015-ös értékelésében a korábbi 50 μg/ttkg-s (50 mikrogramm testtömeg-kilogrammonként) tolerálható napi bevitel (TDI) helyett egészségügyi irányértékként 4 μg/ttkg-s mennyiséget állapított meg.