Közérdekű Ukrajna

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. 

A ma Magyarországon elfogott és kiutasított ukrán pénzszállítók miatt újabb mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony. A fordulatos ügy részleteiről ebben a cikkben olvashatnak:

Késő délután Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebook oldalán reagált és bejelentette, hogy az ukrán bűnüldöző szervek már büntetőeljárást indítottak túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. Ukrajna pedig „fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre és ellenintézkedésekre.”

A közlemény szerint az orosz kézjegy látszódik a magyar provokációk mögött.

„Vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni. Vannak szabályok, amelyeket a legnehezebb politikai körülmények között is be kell tartani. Ami március 5-én Budapesten történt, ezeket a határokat átlépte.

A magyar hatóságok példátlan és jogellenes módon gyakorlatilag túszul ejtettek hét ukrán állampolgárt — az állami Oschadbank munkatársait. Ők az ausztriai Raiffeisen Bank és az ukrajnai Oschadbank között végeztek szokásos tranzitszállítást valuta és banki nemesfémek tekintetében — ez a két állami bank közötti standard művelet.

Ezzel szemben a magyar biztonsági szervek megállították a banki járműveket, állampolgárainkat pedig megfosztották a szabadságuktól. Az ukrán konzulok nem kaptak hozzáférést hozzájuk, a magyar fél pedig semmilyen információt nem adott állapotukról vagy tartózkodási helyükről.

Az ilyen lépéseknek semmi közük sem a joghoz, sem a partnerséghez. Ez nyílt erőszakos nyomásgyakorlás ukrán állampolgárokra.”

A közlemény végén pedig hozzáteszik, hogy meggyőződésük, hogy ezt az ügyet sikerül rendezni és az ukrán állampolgárokat hazavinni. „Ami azonban történt, nem lesz elhallgatva és nem marad következmények nélkül — sem jogi, sem szankciós, sem nemzetközi jogi értelemben. Az ukrán bűnüldöző szervek már büntetőeljárást indítottak túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. Ukrajna fenntartja a jogot a megfelelő válaszlépésekre és ellenintézkedésekre.”

Kiutasították Magyarországról a pénzszállítókat

„Nem gyanúsították meg semmivel az ukrán pénzszállítókat, hanem péntek késő délután Záhonyba vitték őket, kirakták a határon és átadták az ukrán hatóságoknak” – osztotta meg 24.hu-val a legfrissebb fejleményeket Horváth Lóránt, az ukrán pénzszállítók ügyvédje.

Amikor a portál rákérdezett, hogy visszaadták-e a lefoglalt pénzeket (40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany), az ügyvéd azt felelte: egyelőre nem.

Nagyon nagy kérdés, hogy mi lesz a pénzzel. Arra tippelek, hogy foglalásban marad az eljárás alatt. Azt tudjuk biztosan, hogy az ukránok járművei a Terrorelhárítási Központ (TEK) területén állnak, mivel nyomkövetővel vannak felszerelve

– jelentette ki.

