Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedők számára – számol be róla az MTI.

A felajánlásokat a szeretetszolgálat Budapesten a III. kerületben a Miklós utca 32. alatti hajléktalanellátó központjában, és a Batthyány téren, a Bem rakpart 28. szám alatti központjában 24 órán át fogadja.

A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat – írták a közleményben.

A legnagyobb veszály most a hideg

Fotó: DepositPhotos.com

Zimankós idő

Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet – írta a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.

Megjegyezték: a Nógrád vármegyei Zabar – ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot – ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.