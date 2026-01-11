2p
Közérdekű Szociális segélyezés

Cipőt, kabátot, takarót kér a rászorulók számára a Máltai Szeretetszolgálat

mfor.hu

A rendkívüli hidegben a tervezettnél gyorsabban fogynak a hajléktalanellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhaneműk, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a szeretetszolgálat.

Elsősorban nagyméretű férfi cipőt, bakancsot, akár munkavédelmi bakancsot, csizmát, valamint meleg kabátot, pulóvert, takarót és hálózsákot, továbbá sálat, sapkát és kesztyűt kérnek a szükséget szenvedők számára – számol be róla az MTI.

A felajánlásokat a szeretetszolgálat Budapesten a III. kerületben a Miklós utca 32. alatti hajléktalanellátó központjában, és a Batthyány téren, a Bem rakpart 28. szám alatti központjában 24 órán át fogadja.

A Máltai Szeretetszolgálat hajléktalanellátó intézményei és önkéntes csoportjai a többi településen nyitvatartási időben fogadják a felajánlásokat – írták a közleményben.

A legnagyobb veszály most a hideg
A legnagyobb veszály most a hideg
Fotó: DepositPhotos.com

Zimankós idő

Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet – írta a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.

Megjegyezték: a Nógrád vármegyei Zabar – ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot – ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

A Keletiben átépítés kezdődik a belgrádi gyorsvasút miatt

Hétfőn kezdődik az akadálymentes peron építése a Keleti pályaudvaron, ezért módosul a Keleti pályaudvart érintő dunántúli távolsági vonalak közlekedési rendje, több dunántúli vonat végállomása Kelenföldre kerül át.

Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közelmúltban elindult köztéri plakát-, illetve videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál.

Ne feledje: ez a szombat más, mint a többi

Ugyanis munkanap van, ezért vigyázat: ma is sokba kerülhet a parkolás.

Rozsdaövezet

A minisztérium a BarKA-t ünnepli – elindult a Barnamezős Kataszter

A fejleszthető ingatlanok jegyzékét tartalmazó rendszer három évnyi munka eredménye, és új irányt ad a településfejlesztésnek.

Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Meghosszabbíthatják a Szőlő utcai elkövetők börtönbüntetését

Április közepéig rács mögött maradhat Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet korábbi megbízott igazgatója.

Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Milliókat fizetett egy nő bliccelés miatt

Kilenc év tartozása halmozódott fel.

Elköszön az ATV a népszerű műsorvezetőtől, átalakítások jönnek

Elköszön az ATV a népszerű műsorvezetőtől, átalakítások jönnek

A „Csatt” és a „Csatt.2” vitaműsorban.

Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

Egy hónap alatt hetvenről harmincra.

Vége az eljárásoknak, visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

Visszakapja, de rögtön tovább is adja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

A Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos eljárásokat megszüntették.

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168