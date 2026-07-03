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Cristiano Ronaldo jött ki győztesen a legendák párharcából, hengereltek a spanyolok

mfor.hu

Spanyolország és Portugália továbbjutott a legjobb 16 csapat közé a labdarúgó világbajnokságon, míg Ausztria és Horvátország búcsúzott a tornától. Utolsó vb-meccsét játszotta le a horvát válogatott 40 éves, aranylabdás legendája, Luka Modrić.

A világbajnokság első csütörtöki egyeneses kieséses mérkőzésén Spanyolország Ausztriával nézett szembe a legjobb 32 között Los Angelesben. A spanyol válogatott végig kézben tartotta, irányította a mérkőzést, a vezetést a 36. percben Oyarzabal révén szerezte meg. A Real Sociedad támadója a 89. percben ismét betalált, a kettő között pedig Pedro Porro is eredményes volt – a spanyolok 3:0-ra legyőzték Ausztriát.

A spanyolok 2010 óta először nyerték meg a csoportkör utáni első mérkőzésüket a kieséses szakaszban, tizenhat évvel ezelőtt a világbajnoki címet is megszerezték. Az osztrák válogatott legutóbb az 1954-es világbajnokságon nyert meccset a csoportkör után, azóta a jelenlegi a hatodik tornája, s csak harmadszor szerepelt a kieséses szakaszban, de a hetvenkét éve tartó rossz sorozatát ezúttal sem tudta lezárni.

Oyarzabal lett Fernando Morientes és David Villa után a harmadik spanyol, aki kétszer is duplázni tudott világbajnokságon, de abban az első, hogy ezt ugyanazon a tornán érte el.

A spanyolok ellenfele a legjobb 16 között Portugália lesz, miután a luzitánok egy drámai mérkőzésen 2:1-re legyőzték Horvátországot Torontoban.

Pedig Horvátország szerzett vezetést Ivan Perisic révén az 53. percben, de a 68. minutumban Cristiano Ronaldo (aki később a meccs embere is lett) tizenegyesből egyenlített. A kegyelemdöfést a 94. percben Gonçalo Ramos vitte be. A horvátok ezt követően még egyszer a kapuba találtak, de les miatt érvénytelenítették a találatukat, így maradt a 2:1-es portugál siker.

Luka Modrić 5. világbajnokságán szerepelt, kétszer bronzérmet szerzett Horvátországgal
Luka Modrić 5. világbajnokságán szerepelt, kétszer bronzérmet szerzett Horvátországgal
Fotó: DepositPhotos.com

Cristiano Ronaldo 11. vb-gólját szerezte, ezzel beérte az örökranglista nyolcadik helyén álló Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt. A listát az argentin Lionel Messi vezeti 19 találattal, a francia Kylian Mbappé 18 góllal a harmadik, míg a szintén a mostani vb-n is játszó angol Harry Kane 13 találattal a hatodik helyen áll. Az ötszörös aranylabdás Ronaldo a hatodik világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni volt a 26. vb-mérkőzése, amellyel egyébként a második helyen áll az összecsapások rangsorában.

Egy másik legenda, a 2018-ban aranylabdás, kétszeres vb-bronzérmes, 40 éves horvát Luka Modrić. viszont az utolsó világbajnoki találkozóját játszotta le. Ez volt az ötödik tornája.

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