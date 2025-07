Csak a vihar miatt 3 ezer riasztást kaptak a tűzoltók

Az előrejelzések szerint kedden napközben ismét több hullámban várhatóak zivatarok, amelyeket a nyugati országrészben felhőszakadás kísérhet. Másutt inkább a viharos széllökések, lokálisan jelentős mennyiségű csapadék és akár jégeső társulhat a zivatarokhoz. A nap folyamán az időjárási helyzet függvényében a HungaroMet a keleti, délkeleti határvidékre piros jelzést is kiadhat a heves zivatarok és a 110 kilométer/óra feletti szélrohamok miatt.

Az országon átvonuló vihar miatt a fővárosban és valamennyi vármegyében volt kisebb-nagyobb kiesés a villamosenergia-ellátásban. A szolgáltatók tájékoztatása alapján a folyamatosan dolgoznak a helyreállításon. A kiesés egyes helyeken a víziközmű-szolgáltatást is érinti, több településen dolgoznak.

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hétfőn 896 fővel és 246 technikai eszközzel avatkoztak be. A műveleteket 71 önkéntes tűzoltó egyesület és önkéntes mentőszervezet 419 fővel és 160 technikai eszközzel, valamint 30 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 183 fővel és 72 technikai eszközzel támogatta.

Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Pest vármegyében, a fővárosban, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ma is folytatódik a viharkárok felszámolása. Fehérgyarmat térségében 11 településen 91 lakóház tetőszerkezete sérült meg, míg Hajdúszoboszló térségében 50, valamint Szarvas térségében 44 lakóépület rongálódott meg. Ezeken a településeken a mai nap folyamán az önkormányzatokkal együttműködésben történik majd a tetők fóliázása, átmeneti helyreállítása. A gyorsabb kárfelszámolás érdekében a katasztrófavédelem 14 tűzoltóegységet vezényel át az érintett vármegyékbe.

