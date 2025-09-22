Csak úgy pörög az autópiac, nem fogja kitalálni, melyik márka a magyarok kedvence

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója kiemelte: továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy idén is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa – mondta, hozzátéve: a folyamatot támogatja, hogy a reálbérek emelkedésével tovább zajlik a lakosság jövedelmi helyzetének rendeződése.

Miközben a használtautó-piacon az év első nyolc hónapjában gazdát cserélő 620 ezer személyautó mennyisége 2,9 százalékkal magasabb az előző év hasonló időszakában regisztrált 602 800-as értéknél, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 83 100 darab volt, ami 15 százalékkal múlja felül az egy évvel korábban mért 72 340-es értéket – közölték. Az adatok szerint a magyarországi használtautó-piacon gazdát cserélő személyautók csaknem fele az alsó-középkategóriából, illetve a kisautók közül kerülnek ki.