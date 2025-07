Csaknem 200 ezer magyar háztartás marad áram nélkül a vihar miatt

A tájékoztató szerint az ország szinte teljes területét letaroló vihar az MVM hálózatán is jelentős károkat okozott, csak a középfeszültségű hálózaton csaknem 150 helyen történt üzemzavar a vezetékre dőlő vagy azt leszakító fák miatt, egy időben 190 ezer háztartás maradt villamosenergia-ellátás nélkül – írja az MTI. A vihar elvonultával új hibahelyek már nincsenek, a helyreállításon mintegy 300 szerelő dolgozik folyamatosan, dupla műszakban, ennek következtében 64 ezer ügyfélnél már helyreállították a szolgáltatást. A hibabejelentéseket feldolgozó telefonközpont is csaknem 10 ezer hívást fogadott – írták az MVM Émász és az MVM Démász Áramhálózati Kft. bejegyzésében.

