Csaknem félezer ingatlant ad át a Posta az államnak

Közölték: a nemzetgazdasági miniszter mint tulajdonosi joggyakorló döntésének értelmében a társaság osztalékfizetési kötelezettségét a kistelepülések támogatása érdekében 476 ingatlan átadásával teljesíti. Tavaly jelentős fejlesztések, beruházások történtek a társaságnál, közel 13 milliárd forint értékben, amely keretében egyaránt megvalósultak csomaglogisztikai- és postahálózat modernizációs beruházások is – írták.

A tájékoztatás szerint a klasszikus postai szolgáltatások (levél, csekk, utalványok) iránti kereslet a korábbi trendeknek megfelelően tovább csökkent. Jelentősen, több mint 14 százalékkal nőtt viszont az internetes kereskedelmet is kiszolgáló csomagküldő szolgáltatások igénybevétele. A postákon elérhető pénzügyi szolgáltatások nyújtásából realizált bevételek is növekedtek, ezen belül kiemelkedően sikeres volt a postai állampapírok értékesítése. A Postán kezelt állampapír-állomány 190 milliárd forinttal bővült az év során, elérve az 1355 milliárd forintos szintet.

