Csaknem négymilliárd forintot fizet már az Ötöslottó

A nyeremény halmozódása 52 hétig tarthat a játékszabályok szerint, ezután a főnyeremény nem növekszik tovább. Ha az utolsó sorsoláson sincs telitalálatos szelvény, akkor a főnyeremény a részvételi szabályzat alapján a többi nyertes között kerül felosztásra. A nyerteseknek 90 nap áll rendelkezésre, hogy jelentkezzenek nyereményükért az úgynevezett nagynyertes vonalon, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.

A Hatoslottó hat hete halmozódik, ennyi ideje nem volt olyan játékos, aki mind a hat számot helyesen találja el. A sorsolási adatok szerint a halmozódás átlagosan 5-6 hétig tart csupán ennél a játéknál. Az elmúlt évek statisztikája szerint a legszerencsésebb hét a mostani, vagyis a 29.hét, hiszen korábban ezen a héten 10 telitalálatos szelvény is született a Hatoslottón.

Az elmúlt 10 évet nézve a legkevesebb telitalálat 2019-ben volt, ekkor csupán két nyertes vihette el a főnyereményt. Igazán szerencsés év 2022 volt, ekkor ugyanis 10 játékos is elvihette a jackpotot az Ötöslottón.

Hónapok óta dagad a főnyeremény összege az Ötöslottón, sőt már a Hatoslottón is másfél hónapja nincs telitalálat. A szombati sorsoláson közel 4 milliárd forintért, vasárnap pedig több mint 800 millió forintért izgulhatnak a játékosok – írja közleményében a Szerencsejáték Zrt..

