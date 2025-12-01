Csalók küldenek SMS-eket a Magyar Nemzeti Bank nevében

SMS-üzenetekben élnek vissza csalók a jegybank nevével – írja a Magyar Nemzeti Bank. A hamis üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket.

A Magyar Nemzeti Bank vagy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

A kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a Folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenetet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát. Mindkét üzenet célja az adathalászat: a kért felületeken a bizalmas banki számla, vagy kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét azok számlájáról.

Az MNB tevékenysége során soha nem küld felszólítást vagy adategyeztetési felhívást SMS-ben, illetve nem keresi meg őket sem a saját nevében vagy kereskedelmi bankok ügyfeleit megszólítva ilyen módon.

Javasolt, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Azonban több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, amivel nem csak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól.

Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről.