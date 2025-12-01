2p
Közérdekű Kiberbiztonság Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Csalók küldenek SMS-eket a Magyar Nemzeti Bank nevében

mfor.hu

Számla- és kártyaadatokat halásznak azok a csalók, akik a Magyar Nemzeti Bankra jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek szét. Az SMS hivatalosnak tűnhet, de a jegybank arra kér mindenkit, ne nyissák meg a benne lévő linket, és ne kattintsanak az üzenetben lévő gombokra.

SMS-üzenetekben élnek vissza csalók a jegybank nevével – írja a Magyar Nemzeti Bank. A hamis üzenetekben sürgős adategyeztetési kötelezettségre hívják fel az ügyfelek figyelmét, számlájuk felfüggesztésével fenyegetve őket.

A Magyar Nemzeti Bank vagy a kereskedelmi bankok sohasem kérnek rövid szöveges üzenetekben bizalmas banki azonosítókat a fogyasztóktól.

A kibercsalók a jegybank nevével és a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek. Az SMS-ekben arra kérik az ügyfeleket, hogy kattintsanak az üzenetben a Folytatás gombra, majd válasszák ki a számlavezető bankjukat és töltsék ki a szükséges űrlapot. Egy másik SMS-típusban egy internetes címet helyeztek el, adategyeztetési felszólítás szöveggel, arra késztetve az üzenetet címzettjeit, hogy a linkre kattintva sürgősen olvassák el a felszólítás tartalmát. Mindkét üzenet célja az adathalászat: a kért felületeken a bizalmas banki számla, vagy kártyaadatokat megadva a kibercsalók leemelik az adott ügyfelek pénzét azok számlájáról.

Az MNB tevékenysége során soha nem küld felszólítást vagy adategyeztetési felhívást SMS-ben, illetve nem keresi meg őket sem a saját nevében vagy kereskedelmi bankok ügyfeleit megszólítva ilyen módon.

Javasolt, hogy aki válaszolt hasonló üzenetre és megadta személyes banki azonosítóit, azonnal vegye fel a kapcsolatot számlavezető hitelintézetével.

A jegybanknak jelen pillanatban nincs tudomása károsultakról. Azonban több fogyasztó is jelezte a csalási kísérleteket, amivel nem csak magas szintű pénzügyi tudatosságukról tettek bizonyságot, de bejelentésükkel másokat is meg tudnak óvni az áldozattá válástól.

Az MNB ügyfélszolgálata, vidéki Pénzügyi Navigátor tanácsadó irodák honlapja, illetve a www.kiberpajzs.hu weblap minden tájékoztatást megadnak az érdeklődőknek a kibercsalások típusairól, jellemzőiről, az új csalási mintázatokról, illetve a védekezési lehetőségekről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Mártonéknak lehet hálás, ha szereti a májkrémet vagy a szilvát

Nagy Mártonéknak lehet hálás, ha szereti a májkrémet vagy a szilvát

Hétfőtől már élnek az újabb árrésstopok.

Mi történt? A Penny egyes sörei nem kompatibilisek a palackvisszaváltóval

A Penny saját márkás, Adelskronen néven futó sörei közül bizonyos dobozokat nem fogadnak el az automaták. Hiába van rajtuk a jól ismert „visszaváltható” jel, a rendszer hibát mutat.

Meg ne egye ezt az Aldiban vásárolt halat

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

Közkedvelt termékek kerültek ki az árrésstop alól

Egy pénteken közzétett, a tejipar támogatását célzó rendeletből derült ki, hogy eggyel kevesebb lesz az árrésstopos termék annál, mint amit korábban ígértek.

Nagy a hallgatás járványügyben

Nagy a hallgatás járványügyben

A 2025. október 27. és november 2. közötti időszakra vonatkozó járványügyi adatok a legfrissebbek a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ weboldalán, tehát november eleje óta nem publikálja a szokásos heti jelentését a szervezet.

A dízelesek örülhetnek, a benzinesek meg csak nézik

A dízelesek örülhetnek, a benzinesek meg csak nézik

Jelentős mértékben csökken szombaton a gázolaj nagykereskedelmi ára, de a benzin ára most nem változik.

Rendkívüli bejelentéssel készül Karácsony Gergely, megszólal a kormány döntése után

Rendkívüli bejelentéssel készül Karácsony Gergely, megszólal a kormány döntése után

Ma 14 órakor reagál Karácsony Gergely a kormány lépésére.

Megtagadták a katonai repülőt, magángéppel ment Boszniába Szijjártó Péter

Megtagadták a katonai repülőt, magángéppel ment Boszniába Szijjártó Péter

A katonai repülő leszállását a bosznia-hercegovinai védelmi miniszter tagadta meg, így jött képbe a magángép.

Egyre kevesebben vagyunk, 9,5 millió alatt a népességszám

Egyre kevesebben vagyunk, 9,5 millió alatt a népességszám

Sajnos tovább távolodtunk a 10 milliós Magyarországtól.

184 milliárd forinttal drágult a rezsivédelem, átcsoportosít a kormány

184 milliárd forinttal drágult a rezsivédelem, átcsoportosít a kormány

Emellett megjelent a rendelet a kamatstopról és a SZÉP-kártyáról is.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168