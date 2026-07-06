Itt a csavar: Karácsonyéknak rengeteget tejelhet az állam?

A Népszaván megjelent cikk szerint a Fővárosi Törvényszék múlt heti végzése alapján folytatódnak a fővárosi önkormányzat által indított perek a szolidaritási hozzájárulás ügyében.

Jelenleg tíz, fővárosi önkormányzat által indított per várja a folytatást, illetve a lezárást, új tárgyalási napokat azonban még nem tűztek ki. Július 15-től pedig nyári ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok egészen augusztus 20-ig, vagyis nincsenek tárgyalások, az eljárási határidők is szünetelnek.

Kapcsolódó cikk Megszüntették a büntetőeljárást Karácsony Gergely ellen Ez az ügy is lezárult.

A lé a tét

A főváros követelése

meghaladja a 175 milliárd forintot a 2023-2025-re vonatkozóan, és még erre jön rá a kamat.

Az állam ezzel szemben 53,6 milliárd forintos fővárosi tartozást tart nyilván, nem számítva az idei befizetést.

A Tisza-kormány egyelőre az összes esedékes befizetésre haladékot adott a fővárosnak október közepéig,

de azt visszatérően hangsúlyozták, hogy a törvényi kötelezettségeket minden önkormányzatnak teljesítenie kell.

További részleteket a lap internetes oldalán megjelent írásában olvashat az ügyről.