Csúcsot hozott a hőkupola, kétéves rekord dőlt meg

Megdőlt az abszolút nyári áramfogyasztási csúcs hétfőn.

A hitelesített adatok alapján a kora esti órákban elérte a 7488 megawattot (MW) a hazai villamosenergia-hálózat terhelése, ez 452 MW-tal meghaladta az eddigi nyári rekordot – közölte a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. kedden az MTI megkeresésére.

Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszerterhelés legmagasabb értéke 7036 MW volt. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, 2015-ben például a nyári csúcs 6457 MW, míg a téli csúcs 6447 MW volt. A valaha mért legnagyobb értéket Magyarországon idén január 13-án regisztrálták, akkor elérte villamosenergia-rendszer terhelése 8182 MW-ot.

(MTI)