Csupa jó hír: csökken az üzemanyagok ára Magyarországon

Szerdán folytatódik az üzemanyagok nagykereskedelmi árának csökkenése – írja a Holtankoljak,hu. A benzin piaci ára is csökken bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára pedig tovább mérséklődik bruttó 6 forinttal.

2026.04.14-én a piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:



95-ös benzin: 689 forintt/liter

Gázolaj: 779 forint/liter



Védett árak:



95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

