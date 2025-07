Csütörtökön megtudhatjuk, mit gondol Gulyás Gergely a rekordot hozó Pride-ról

A sajtótájékoztatón biztosan fog kérdést kapni Gulyás Gergely a rekordtömeget vonzó, de elvileg betiltott budapesti Pride-felvonulásról, de persze más aktuális témákról is.

Azaz: csütörtök 10 órakor Kormányinfó, a bejelentéseket természetesen lapunk is élőben közvetíti majd, tartsanak tehát velünk!

És persze azt is, milyen döntéseket hozott a kormány.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!