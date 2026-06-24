Drágább lesz lottózni augusztustól

Egységesen 500 forint lesz a hazai számsorsjátékok alapára az augusztus 3-i sorsolásoktól, két kivételtől eltekintve: a Kenó és a Luxor alapdíja 400 forintra nő. Az új díjszabást követve a nyereményekre fordított összeg is növekszik, átlagosan 25 százalékkal – tájékoztatta az MTI-t szerdán a Szerencsejáték Zrt.

Az Eurojackpot ára nem változik, hiszen az a mindenkori euró-forint árfolyamtól függ, és nem érinti az ármódosítás a Lutrit sem, mivel annak ára jelenleg is 500 forint.

A közlemény emlékeztet: három éve volt utoljára emelés a számsorsjátékok alapárában, akkor 50 forinttal lettek drágábbak a népszerű játékok és átlagosan 17 százalékkal nőttek a nyeremények.

A mostani emeléssel együtt a nyereményekre fordított összeg ugyancsak növekszik, ám nyerőosztályonként differenciált módon. A nyeremény átlagosan 25 százalékkal növekszik, de egyes esetekben meghaladhatja a 60 százalékot.

A magasabb ár az augusztus 2. utáni sorsolásoktól érvényes. Az első, már új áron megvásárolt szelvények sorsolása a Puttó játékkal indul, ezt követi a többi érintett termék is a szokásos sorsolási napokon és időpontokban. Ennek megfelelően az, aki több sorsolásra érvényes játékot indít, már annyival korábban tapasztalni fogja az árváltozást.

Az első módosított alapdíjjal a július 1-jén 21:30-tól értékesített 5 hetes Skandináv lottó vásárlásakor találkozhatnak a játékosok. Ebben az esetben ugyanis az utolsó hétre (augusztus 5.) érvényes játékot már 100 forinttal drágábban számolják el, így a végösszeg 2000 forint helyett 2100 forint lesz.

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Ezt követi időrendben a július 2-án 22 óra után feladott 10 alkalomra érvényes Hatoslottó , ammelynek díja szintén 100 forinttal emelkedik, 4100 forintra, és az ezzel együtt játékba küldött Joker, amely 6 sorsoláson vesz részt, és díja 2400 forint helyett 2500 forint lesz.

Az 5 hetes Ötöslottónál a változás a július 4. 20 óra után játékba küldött szelvények esetében érvényesül először. Ennél a játéknál az 5 hetes szelvények utolsó hétre érvényes játékának alapdíja szintén 100 forinttal kerültöbbe, így összességében 2100 forintot kell fizetni érte.

(MTI)