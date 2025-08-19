Drágán megfizetnek a magyar autósok a visszatekert kilométerórák miatt

Bár a kilométeróra-manipuláció leggyakrabban azokat a vásárlókat hozza hátrányba, akik jó ár-érték arányú használt autót keresnek, a megtévesztő gyakorlat következményei messze túlmutatnak az egyéni eseteken, hiszen a gazdaság egészére hatással vannak. Az ilyen típusú csalás minden ország számára komoly kihívást jelent, és Európát átfogóan is érinti. A tisztességtelen eladók miatt a vevők indokolatlanul magas árat fizetnek a járművekért, miközben az európai országok évente több milliárd forintnyi bevételtől esnek el – írja a carVertical.

Az Európai Parlament egy 2018-as jelentése szerint a kilométeróra-csalásból eredő kár évente 534,6 milliárd és 3500 milliárd forint közé tehető az Európai Unióban.

A veszteségek pontosabb felmérése érdekében a carVertical járműadat-szolgáltató cég több európai országban végzett kutatást 2024-ben vásárolt autókat vizsgálva.

A legóvatosabb becslések alapján is körülbelül 2100 milliárd forintnyi éves kár éri az európai országokat a kilométeróra-manipuláció miatt. Tekintve, hogy sok esetben nem is derül fény a csalásra, a valós veszteség ennél jóval magasabb is lehet.

„Rendkívül nehéz bizonyítani, ha egy autó futásteljesítményét meghamisították. Az országok nem minden esetben osztanak meg egymással járműadatokat, és számos kilométeróra-állásról nem készül digitális nyilvántartás. Mindez megnehezíti a csalás leplezését. A manipuláció egyetlen biztos módja a feljegyzett futásteljesítmény-adatok összevetése” – magyarázza Matas Buzelis, a carVertical autópiaci szakértője.

Egy visszatekert kilométerórás autót az ötödével drágábban lehet eladni

Fotó: Klasszis Média

A kilométeróra-manipuláció évente több mint 41 milliárd forint veszteséget okoz Magyarországnak

Hazánkban a vevők átlagosan 18,6 százalékkal fizetnek többet azokért a járművekért, amelyeknek visszatekerték a kilométeróráját – ez az autók valós értékének csaknem egyötödét jelenti. Egy visszatekert futásteljesítményű, 4 millió forintért hirdetett gépjármű tényleges piaci értéke például mindössze 3,2 millió forint lehet a valóságban. Ebben az esetben a vásárló mintegy 800 ezer forinttal fizet többet, mint amennyit az autó valójában ér. Minél magasabb az autó ára, annál jelentősebb lehet az anyagi veszteség – prémiumkategóriás járművek esetében az összeg akár több millió forintot is kitehet.

A kutatás arra is rámutatott, hogy bár a kilométeróra-manipuláció Európa-szerte elterjedt jelenség, a gazdasági kár Nyugat-Európában jelentősebb, mint a keleti államokban. A legnagyobb anyagi veszteségeket az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Olaszország autóvásárlói szenvedik el. Ezzel szemben a probléma kisebb mértékben érinti az ukrán, a szerb és a román piacot.