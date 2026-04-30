Drágul a benzin a munka ünnepére

A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 6 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal emelkedik várhatóan – írja a holtankoljak.hu.
2026.04.30-án a következő piaci átlagárakkal lehet találkozni a kutakon:
- 95-ös benzin: 684 Ft/liter
- Gázolaj: 721 Ft/liter
A kormányzatilag fixált árakon továbbra is elérhető üzemanyag a magyar autósoknak:
- 95-ös benzin: 595 Ft/liter
- Gázolaj: 615 Ft/liter
