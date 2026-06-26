Drágul a taxizás Budapesten

Augusztus 1-jétől emelkednek a budapesti taxis tarifák, miután a Fővárosi Közgyűlés módosította a vonatkozó rendeletet.

A döntés értelmében az alapdíj 1100 forintról 1300 forintra, a kilométerdíj 440 forintról 521 forintra, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra emelkedik. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett javaslatot a testület 19 igen szavazattal és 10 tartózkodás mellett fogadta el.

Három éve nem változtak az árak

A budapesti személytaxi-szolgáltatás hatósági árai 2023 márciusa óta változatlanok voltak. A tarifaemelést taxis érdekképviseletek – köztük a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete és a Fővárosi Taxi Egyesület –, valamint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is kezdeményezték.

Az indoklás szerint az elmúlt három év inflációs hatásai és a működési költségek növekedése tették szükségessé a díjak felülvizsgálatát.