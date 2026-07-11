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Közérdekű Ipar Kapitány István

Dunai Vasmű: a kormány újabb forrásokat biztosít a környezeti károk megelőzésére

mfor.hu

Közérdek az iparbiztonsági veszély megelőzése. 

Újabb 821 millió forintot biztosít a kormány a Dunai Vasmű területén a környezetkárosodás megelőzésére – az erről szóló kormányhatározat pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

A határozat szerint a kormány továbbra is egyetért azzal, hogy a Dunai Vasmű területén az iparbiztonsági veszély és a fenyegető környezetkárosodás megelőzése közérdek. Amennyiben a szükséges intézkedések finanszírozásának pénzügyi fedezete a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek részéről nem biztosítható és a kötelezettség másra nem hárítható át, az intézkedések teljesítése, illetve azok közszolgáltatási szerződés útján történő finanszírozása az állam feladata.

A kormány felkéri a gazdasági és energetikai minisztert, hogy a rendelkezésre álló forrás megemelésével hosszabbítsa meg a közszolgáltatási szerződést, az államháztartásért felelős minisztert pedig arra, hogy gondoskodjon legfeljebb 821 millió forint biztosításáról.

(MTI) 

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