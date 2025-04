Egészen furcsa dolog történik az állásinterjúkon – Észak-Korea tervet sző

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Ezt a laptopot aztán olyan személy használja, aki rendszerint nem is abban az országban él, ahol a segítő. Emellett az álalkalmazottak kihasználják azokat a munkahelyeket is, amelyek lehetővé teszik a saját eszköz használatát, mivel ezek nehezebben követhetők nyomon.

John Hultquist, a Google fenyegetés-elemző csoportjának vezető szakértője a Guardiannek azt mondta: Észak-Korea azután fordult Európa, azon belül is főként az Egyesült Királyság felé, hogy az Egyesült Államokban nehezebbé vált ez a csalási módszer.

Az észak-koreai dolgozók kényes adatokat is megszerezhetnek Fotó: Depositphotos

A Google egy friss jelentésében arról számolt be, hogy tavaly egyetlen észak-koreai munkavállaló legalább 12 különböző személyazonosságot használt Európában és az Egyesült Államokban. Olyan állásokra jelentkezett, amelyek a védelmi iparhoz vagy kormányzati szektorhoz kapcsolódtak, egy szintén terjedő új módszer szerint pedig az ál-szakemberek azzal fenyegetőznek, hogy elbocsátás esetén érzékeny céges adatokat hoznak nyilvánosságra.

