Égették a pénzt, napi 150 milliót – ugye sejti, mire ment el?

Hónapokig tartó közérdekű adatigénylések után személyesen tekinthettek be a Miniszterelnöki Kabinetiroda dossziéiba, hogy kiderítsék, hány milliárd forintért reklámozták a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt – számolt be róla a 24.hu . A kormány eddig csak a 4 milliárd forintot kitevő postázási és nyomdai költséget tette közzé, a reklámköltség titkos maradt. A nemzeti konzultációt a miniszterelnök korábban a választási mozgósítás részének nevezte.



A konzultáció alapjául szolgáló dokumentumot azóta a bíróság első fokon hiteltelenítette. Olyan szerződésre is rábukkantunk, melynek időzítése különös fényt vet a kampány – napi 150 millió forintba kerülő – meghosszabbítására – írja a lap. 20 szolgáltatást megrendelő dokumentumot is találtak, ezek alapján a reklámozásra bruttó 8,29 milliárd forintot költöttek Balásy Gyula cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft.

A négymilliárd forintos postázási és nyomdai költséggel együtt tehát a nemzeti konzultáció összesen 12,3 milliárd forintba került.