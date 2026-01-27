1p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közérdekű Politikai kommunikáció

Égették a pénzt, napi 150 milliót – ugye sejti, mire ment el?

mfor.hu

A kormány egyik nemrég indult országos akciójának méregdrága részleteire derült fény, hosszas adatigénylés útján.

Hónapokig tartó közérdekű adatigénylések után személyesen tekinthettek be a Miniszterelnöki Kabinetiroda dossziéiba, hogy kiderítsék, hány milliárd forintért reklámozták a „Tisza-adóról” szóló nemzeti konzultációt – számolt be róla a 24.hu . A kormány eddig csak a 4 milliárd forintot kitevő postázási és nyomdai költséget tette közzé, a reklámköltség titkos maradt. A nemzeti konzultációt a miniszterelnök korábban a választási mozgósítás részének nevezte.

A konzultáció alapjául szolgáló dokumentumot azóta a bíróság első fokon hiteltelenítette. Olyan szerződésre is rábukkantunk, melynek időzítése különös fényt vet a kampány – napi 150 millió forintba kerülő – meghosszabbítására – írja a lap. 20 szolgáltatást megrendelő dokumentumot is találtak, ezek alapján a reklámozásra bruttó 8,29 milliárd forintot költöttek Balásy Gyula cégei, a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft.

A négymilliárd forintos postázási és nyomdai költséggel együtt tehát a nemzeti konzultáció összesen 12,3 milliárd forintba került.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Bestiális: a Parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Bestiális: a parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Egy férfi fenyegetőzött nyíltan, aki még a vezető politikus édesanyját sem kímélte. 

Vigyázat, nem egyszerre érkeznek a nyugdíjak

Külön időpontban érkezik februárban a számlákra a rendes, a 13. havi és a 14. havi nyugdíj, ez utóbbit egy nappal később utalják. Akinek pedig a postás kézbesíti a járandóságát, ehhez képest pár nap múlva kapja meg a teljes összeget.

Balkáni fuvarozók blokád alá vontak pár határátkelőt

Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró és Észak-Macedónia fuvarozói hétfő délben blokád alá vonták az Európai Unióval közös teherforgalmi határátkelőhelyeket – közölték az érintett szakmai szervezetek.

Még mindig van, ahol veszélyes levegőt venni Magyarországon

Még mindig van, ahol veszélyes levegőt venni Magyarországon

De a helyzet összességében javult a múlt héthez képest.

Fontos határidő közeleg – akár ezen is múlhat áprilisban a parlament összetétele

Fontos határidő közeleg – akár ezen is múlhat áprilisban a parlament összetétele

Február 2-áig döntést kell hozni.

Egy tragédia nyomán követel változást Vitézy Dávid a budapesti hidakon

Egy tragédia nyomán követel változást Vitézy Dávid a budapesti hidakon

Tragédiákat lehetne megelőzni vagy felderíteni ezzel Vitézy szerint.

Meghátrál a fideszes polgármester – ünnepelhet a tiszás jelölt és a helyi civilek

Marad a helyén a szemesi pálya és a csapat.

Mi is az a bútormentő szolgálat?

Ha most rendezné be a lakását, és haladni akar a korral, nem árt figyelni a legfrissebb trendekre, amelyek túlmutatnak a divaton. Fenntarthatósági szemléletet, illetve „vissza a természethez” életfilozófiát sugallnak.

Nem lesz otthon a választások napján? Így voksolhat mégis

Nem lesz otthon a választások napján? Így voksolhat mégis

A választások időpontja után már pontosan tudható, melyik naptól nyújthatnak be kérelmeket a választópolgárok, de kiderült az is, mikor rajtol a hivatalos kampány. Kevesebb mint három hónap múlva tehát új Országgyűlést választ Magyarország. Íme néhány a részletek közül.

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

Elindult a panelházak energetikai korszerűsítését támogató Budapesti Zöld Panelprogram – közölte Karácsony Gergely a főpolgármester csütörtökön.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168