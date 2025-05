Eggyel több munkaszüneti nap lehet

A Nemzeti Választási Bizottság jóváhagyta a Jobbik Magyarországért Mozgalom népszavazási kezdeményezését, miszerint december 24-ét nyilvánítsák munkaszüneti nappá. A kormánynak számos lehetősége lett volna arra, hogy ezt a napot szünnappá nyilvánítsa, ugyanis a Jobbik már több mint 10 éve folyamatosan nyújtja be az ezzel kapcsolatos javaslatait a parlamentben, ám a fideszes többséget ez eddig nem hatotta meg. Érthetetlen volt ezek leszavazása, hiszen több évtizedes társadalmi igényről van szó.

