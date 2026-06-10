Egy év, 77 milliárd forint, maradhat? Hízókurán az alapítványok

A 24.hu-n megjelent írás szerint egyetlen éve latt mintegy 77 milliárd forinttal gyarapodtak, így összesen már 694 milliárd forintnyi eszközállományt birtokolnak a Fidesz politikai céljait szolgáló alapítványok. A lap szerint a legnagyobb mértékben a fideszes alapítványi világ koronaékszere, az MCC, vagyis a Mathias Corvinus Collegium gazdagodott, elsősorban az államtól kapott részvénypakettekből származó osztalékok miatt.

Rejtélyes adományozóknak hála 5 milliárdot kasszírozott a Digitális Polgári Köröket és a háborúellenes gyűléseket szervező, újonnan létrejött alapítvány is.

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Felhők a KESMA egén

A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, azaz KESMA környékén már borúsabb a helyzet, ugyanis a fideszes propagandasajtó ernyője alá tartozó Mediaworksnél jelentős leértékelést hajtottak végre.

Vége van?

Hogy meddig tart ez a folyamat, erősen kérdéses: a Tisza-kormány felállása után néhány héttel benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) felszámolását célzó javaslatát.

2020-ban a fideszes kétharmad a KEKVA-k létrehozásával a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnagyobb privatizációs hullámát hajtotta végre:

állami tulajdonú részvénypaketteket,

értékes épületeket és rengeteg pénzt csoportosítottak

a papíron közfeladatokat ellátó alapítványokba.

Ezzel a manőverrel került számos felsőoktatási intézmény fenntartása és irányítása magánkézbe, és így vált mindenki fölé magasodó monstrummá a Mathias Corvinus Collegium.