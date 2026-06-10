Egy év, 77 milliárd forint, maradhat? Hízókurán az alapítványok

A 24.hu-n megjelent írás szerint egyetlen éve latt mintegy 77 milliárd forinttal gyarapodtak, így összesen már 694 milliárd forintnyi eszközállományt birtokolnak a Fidesz politikai céljait szolgáló alapítványok. A lap szerint a legnagyobb mértékben a fideszes alapítványi világ koronaékszere, az MCC, vagyis a Mathias Corvinus Collegium gazdagodott, elsősorban az államtól kapott részvénypakettekből származó osztalékok miatt.
Rejtélyes adományozóknak hála 5 milliárdot kasszírozott a Digitális Polgári Köröket és a háborúellenes gyűléseket szervező, újonnan létrejött alapítvány is.
Felhők a KESMA egén
A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, azaz KESMA környékén már borúsabb a helyzet, ugyanis a fideszes propagandasajtó ernyője alá tartozó Mediaworksnél jelentős leértékelést hajtottak végre.
Vége van?
Hogy meddig tart ez a folyamat, erősen kérdéses: a Tisza-kormány felállása után néhány héttel benyújtotta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) felszámolását célzó javaslatát.
2020-ban a fideszes kétharmad a KEKVA-k létrehozásával a rendszerváltás óta eltelt időszak egyik legnagyobb privatizációs hullámát hajtotta végre:
- állami tulajdonú részvénypaketteket,
- értékes épületeket és rengeteg pénzt csoportosítottak
a papíron közfeladatokat ellátó alapítványokba.
Ezzel a manőverrel került számos felsőoktatási intézmény fenntartása és irányítása magánkézbe, és így vált mindenki fölé magasodó monstrummá a Mathias Corvinus Collegium.