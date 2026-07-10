1p
Közérdekű Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog

Egy hónapra leállnak a bíróságok

mfor.hu

Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a hazai bíróságokon.

Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele – írták a birosag.hu-n megjelent közleményben.

A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is például soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban, mint például cégeljárás, csőd- és felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Az egyes bíróságokon a kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitvatartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Felfüggesztette a NAV a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében

Felfüggesztette a NAV a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében

Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást – közölte az adóhatóság csütörtökön az MTI-vel.

Magyar Péter és Áder János ma sem kímélték egymást

Magyar Péter és Áder János ma sem kímélték egymást

Ismét szócsatába keveredett Magyar Péter miniszterelnök és Áder János volt köztársasági elnök.

Fordulóponthoz érkezett a hazai klímavédelem, a kormány térfelén pattog a labda

Fordulóponthoz érkezett a hazai klímavédelem, a kormány térfelén pattog a labda

Közel egyéves előkészítő munkát követően elkészült a civil klímatörvény-javaslat, amelynek kidolgozásában 200 civil és szakmai szervezet, valamint 40 szakértő vett részt. A dokumentumot átadják a kormánynak – közölte Baranyai Gábor jogász, a tervezet kodifikációjának vezetője, a javaslat csütörtöki sajtótájékoztatón tartott bemutatóján.

Tovább az amerikai úton: sosem látott félidei parádé lesz a foci vb-döntőjében, sztárfellépőkkel

Tovább az amerikai úton: sosem látott félidei parádé lesz a foci-vb döntőjében, sztárfellépőkkel

Justin Bieber is fellép a foci-vb döntőjének halftime show-jában július 19-én – jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).

Újabb érdekes részletek derültek ki a Budapesten forgatott Schwarzenegger-filmről

Újabb érdekes részletek derültek ki a Budapesten forgatott Schwarzenegger-filmről

A Vasúttörténeti Parkban bukkant rá a készülő Schwarzenegger-film díszleteire Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője – erről írt közösségi oldalán. Eközben a Közlekedő Tömeg szerint a filmforgatás nagyon nem érte meg a budapestieknek.

Feljelentést tett a TASZ, még az április 12-i választások miatt

Feljelentést tett a TASZ, még az április 12-i választások miatt

Feljelentést tett a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezet, miután sokan a választás napján szembesültek azzal, hogy nem szavazhatnak pártlistára, mert tudtuk és beleegyezésük nélkül felvették őket nemzetiségi névjegyzékbe. Bár sokan le tudtak iratkozni, voltak olyanok, akik nem tudtak eredeti szándékuk szerint szavazni.

Ez várható ma az újjáalakuló köztévén

Ez várható ma az újjáalakuló köztévén

A csütörtöki napon is végig filmeket sugároz a köztévé, a hírszolgáltatás újraindulására még várni kell.

Még mindig velünk van a hőkupola hatása, Európa felkészül a következőre hőhullámra

Még mindig velünk van a hőkupola hatása, Európa felkészül a következőre hőhullámra

Tavaly több mint egymillió hektár erdő égett le az Európai Unióban.

Az árréskorlátozások miatt az uniós bíróság elé küldi Brüsszel Magyarországot

Az árréskorlátozások miatt az uniós bíróság elé küldi Brüsszel Magyarországot

Az Európai Bizottság szerint a magyar szabályozás a kiskereskedőket veszteséges értékesítésre kényszeríti.

Kádár Béla

Elhunyt a neves magyar közgazdász, politikus

Életének 93. évében, szerdán elhunyt Kádár Béla Széchenyi-díjas közgazdász, politikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja – tudatta az MTA az MTI-vel.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG