Egy korszak vége: így kapcsolják le a 2G-t

Az évtized végén lehetséges a 2G hálózatok lekapcsolása. 

Magyarország az elsők között, zökkenőmentesen állította le a 3G-szolgáltatást Európában, a hazai szolgáltatók pedig már megkezdték az előkészületeket a 2G hálózatok lekapcsolására is, amire leghamarabb az évtized végén kerülhet sor – hangzott el a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) és a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) közös szakmai konferenciáján. 

Minden érintettnek készülnie kell a 2G kivezetésére
Fotó: Depositphotos

Az NMHH közleménye szerint Kollár Péter, a hatóság frekvencia- és azonosítógazdálkodási igazgatója a 2G hazai kivezetéséről tartott eseményen emlékeztetett: a 3G lekapcsolásával ellentétben a 2G kivezetésekor már nem fog rendelkezésre állni „védőhálóként” egy régebbi technológia, ezért a folyamat a korábbiaknál is alaposabb felkészülést igényel minden érintettől.

A 2G kivezetésének legfontosabb aspektusait, így a jelenlegi használati trendeket, a folyamatot nehezítő tényezőket és a lehetséges megoldásokat, forgatókönyveket ismertető szimpóziumon a szakértők azt hangsúlyozták, hogy a 2G rendszer fenntartása igen költséges, hatékonysága pedig már nagyon alacsony az új technológiákhoz képest, ezért szükségszerűvé vált annak kivezetése.

Mi lesz addig?

A várhatóan az évtized végén megvalósuló lekapcsolásig azonban biztosítani kell a szolgáltatást. Ez azért is nagyon fontos, mert az üzleti ügyfelek mellett még a háztartásokban is mintegy 1,3 millió olyan, jellemzően nyomógombos mobilkészülék van forgalomban, ami nem kompatibilis a mára már teljesen elterjedt 4G technológiával, így számukra teljesen megszűnne a szolgáltatás a 2G kivezetésével. Az ágazatban tapasztalható jó partneri együttműködést mutatja, hogy két mobilszolgáltató, a Telekom és a Yettel 2026-tól egy közös 2G rádióhálózattal szolgálja ki a fogyasztókat, mert a 2G hang és adat forgalmuk már nem igényli a két külön hálózatot.

A HTE és az NMHH szakmai eseményén az előadók különös hangsúllyal értekeztek az online pénztárgépeket, a vagyonvédelem és flottakövető rendszereket és a digitális banki infrastruktúrát is érintő változásokról. Emellett az előadások gyakorlati tanácsokkal is segítették a résztvevőket a modernebb technológiák bevezetésében.

A rendezvényen a szakemberek bemutatták a jelenlegi nemzetközi trendeket és kivezetési tapasztalatokat is, amelyek azt mutatják, hogy bár vannak a világon olyan országok (például az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, Japán, Kanada, Szingapúr, Kína), ahol már hamarabb elkezdték ezt a folyamatot, Európában a legtöbb szolgáltató a magyarországi szereplőkhöz hasonlóan leghamarabb 2028-30-ra tervezi a 2G szolgáltatás lekapcsolását.

A 2G hálózat fokozatos kivezetésében, a zökkenőmentes átállásban, a fogyasztók folyamatos tájékoztatásában minden résztvevő érdekelt, az NMHH pedig hatóságként segíti ezt a folyamatot például olyan szakmai rendezvények szervezésével, mint amilyen a mostani is volt – írták a közleményben.

(MTI) 

