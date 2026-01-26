1p

2026. január 27., Budapest

Egy tragédia nyomán követel változást Vitézy Dávid a budapesti hidakon

mfor.hu

Tragédiákat lehetne megelőzni vagy felderíteni ezzel Vitézy szerint.

„Az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett – az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon. De hasonló esetek többször előfordultak az elmúlt 15 évben” – írja Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője hétfő reggeli bejegyzésében.

Vitézy ezért javaslatot tett arra, hogy Budapest összes Duna-hídja teljeskörű kamerás megfigyelőrendszert kapjon, amelyek az útpálya mellett a járdákat is lefednék. A politikus szerint a jogszabályi keretek ehhez most is adottak. A közterület-felügyeletről szóló törvény lehetőséget ad ilyen rendszerek kiépítésére, a döntés a Fővárosi Közgyűlés kezében van.

Vitézy a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén nyújtja be a javaslatát, amely első körben egy intézkedési tervet állítana össze, amelyhez később forrásokat lehet biztosítani.

Nem lesz otthon a választások napján? Így voksolhat mégis

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

Rossz hírünk van az autósoknak: drágult a benzin a kutakon

Nagy a baj Miskolcon, ne fűtsenek fával és olajjal – kéri a polgármester a lakosságot

Figyelem: így kell használni az új autópályamatricát

Vitézy Dávidot meglepte a kormány, majd a civilek mellett döntött

A Magyar Nemzet szerint hazudott Ruszin-Szendi Romulusz

