Egy tragédia nyomán követel változást Vitézy Dávid a budapesti hidakon

„Az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett – az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon. De hasonló esetek többször előfordultak az elmúlt 15 évben” – írja Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője hétfő reggeli bejegyzésében.

Vitézy ezért javaslatot tett arra, hogy Budapest összes Duna-hídja teljeskörű kamerás megfigyelőrendszert kapjon, amelyek az útpálya mellett a járdákat is lefednék. A politikus szerint a jogszabályi keretek ehhez most is adottak. A közterület-felügyeletről szóló törvény lehetőséget ad ilyen rendszerek kiépítésére, a döntés a Fővárosi Közgyűlés kezében van.

Vitézy a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén nyújtja be a javaslatát, amely első körben egy intézkedési tervet állítana össze, amelyhez később forrásokat lehet biztosítani.