Egyre kevesebben vagyunk, 9,5 millió alatt a népességszám

Az előzetes adatok alapján 2025 októberében 5979 gyerek született és 10333-an haltak meg. A KSH gyorstájékoztatója alapján a születések száma az előző év azonos időszakához képest 10, a halálozásoké 6,8 százalékkal csökkent.

A születések és halálozások egyenlege, vagyis a természetes fogyás a 2024. októberi 4424-hez képest az előző hónapban 4354 volt, míg idén január és október között már 42 444. Ez utóbbi érték azért is fontos,

mert ezzel a fogyással a január elsejei 9 539 502 fős népesség mostanra 9,5 millió alá csökkent, amire 1952 óta nem volt példa – írja a Telex.

Idén január óta 60 304 gyerek született, ez 7,1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A teljes termékenységi arányszám – amely azt mutatja, hogy egy nő átlagosan hány gyereket szül életében – egy nőre becsült értéke 1,31, ez egy évvel korábban 1,39 volt.

Idén októberben 4149 pár kötött házasságot: ez 14 százalékkal, 516-tal több, mint egy évvel korábban. Január és október között pedig összesen 41437 pár házasodott, ami 0,9 százalékkal, 390-nel kevesebb a tavalyihoz képest.