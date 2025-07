Egyre több a fogyasztói panasz a békéltető testületeknél

A tavalyi 4832 lezárt ügyhöz képest idén már 5519 ügyben született döntés, ami több mint 14 százalékos növekedést jelent. Ezzel párhuzamosan az elbírált ügyek összértéke is emelkedett, a tavalyi 1,38 milliárd forintról 1,45 milliárd forintra – áll a közleményben. Részletezték, hogy Budapesten 392-vel, Hajdú-Biharban 115-tel, Csongrád-Csanádban 73-mal nőtt a lezárt ügyek száma, de jelentős növekedés történt Fejér, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyékben is.

A kamara szerint ez mutatja, hogy a 2024. január 1-jén bevezetett, új, regionális struktúrára épülő békéltető testületi rendszer hatékonyan működik. A rendszer országosan 8 regionális testületben működik tovább, gyorsabb és eredményesebb eljárást biztosít a fogyasztók és vállalkozások közötti jogviták békés rendezésére. A közleményben hangsúlyozták, a kamarai vezetés munkája kulcsszerepet játszott abban, hogy a békéltető testületek működése még hatékonyabbá váljon.

A strukturális átalakítás, a digitalizációs fejlesztések, valamint a szakmai támogatás jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a testületek gyorsabban és hatékonyabban tudjanak reagálni a fogyasztói panaszokra. A békéltető testületek célja továbbra is a gyors, hatékony, ingyenes, elérhető jogérvényesítés biztosítása minden fogyasztó számára. A testületek nemcsak döntéshozó szerepet töltenek be, hanem segítséget és tanácsot is adnak a fogyasztókat megillető jogokról és kötelezettségekről – tájékoztatott az MKIK.

(MTI)