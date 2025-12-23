1p
Közérdekű Média

Egyre többen lépnek le a kormány közelébe kerülő Blikktől

mfor.hu

Tibay Gábor 18 évet húzott le a bulvárlapnál.

Távozik a nemrég kormányközelbe kerülő bulvárlap, a Blikk főszerkesztő-helyettese, Tibay Gábor, írja a Média1.

A volt főszerkesztő-helyettes a közösségi médiában osztotta meg először a hírt. Mint írta:

18 év után – melyből 13 évet főszerkesztő-helyettesként tölthettem, köszönet és hála érte – távozom a Blikktől. Azért döntöttem így, mert szerintem vannak olyan idők és olyan helyzetek, amikor ez a helyes döntés. Köszönök mindenkinek mindent, nagyon jó kis évek voltak ezek, hiányozni fog, hiányozni fogtok.

Október 31-én jelentették be, hogy a svájci Ringier eladta a Ringier Hungary Kft. 100 százalékát az Indamedia-csoportnak. Az Indamedia portfóliójába tartozik többek között az Index, a Dívány és a Totalcar is. A cég tulajdonosa Vaszily Miklós – a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója, – és Ziegler Gábor médiavállalkozó.

Korábban, de a felvásárlás után közös megegyezéssel távozott a Blikk főszerkesztője Nagy Iván Zsolt és Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megszólalt a kamionos tüntetés szervezője: Háborút egyelőre nem nyertünk, de csatát igen!

Megszólalt a kamionos tüntetés szervezője: Háborút egyelőre nem nyertünk, de csatát igen!

A hétfői kamionos demonstráció egyik szervezője Facebook oldalán értékelte a megmozdulást és annak eredményeit.

Jövőre jön a dupla családi adókedvezmény

Jövőre jön a dupla családi adókedvezmény

A 2025 év eleji összeghez képest jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg: 2026. január 1-től egy gyerek után már havonta nettó 20 ezer, két gyermek esetében gyermekenként 40 ezer, három vagy több gyermeknél pedig gyermekenként 66 ezer forint jár a családoknak. A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos eltartottak után jövőre pedig már havi nettó 20 ezer forint kedvezmény vehető igénybe.

Megérkeztek a kamionok Budapestre – már kilométeres a sor

Az M3-as bevezetőjét érdemes messzire elkerülni.

„Nem látszik a sor vége” – így közelednek az ideges kamionosok Budapest felé (videóval)

Dudálva, villogva közeledik a sor a főváros felé.

Változik a KRESZ: gyalogosokat és autósokat is új dolgokért bírságolhatnak meg

Változik a KRESZ: gyalogosokat és autósokat is új dolgokért bírságolhatnak meg

Például zenehallgatásért is. 2026 őszétől jöhet az új jogszabály.

Elindultak a kamionok Budapest felé, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

Komoly bajok lehetnek a fővárosban hétfő délután.

Karácsonyi vásárokat ellenőriztek: repültek a bírságok

Karácsonyi vásárokat ellenőriztek: repültek a bírságok

Adventi ellenőrzéseket tartott a fogyasztóvédelem.

Avatni megy Kenderesre Orbán Viktor

Avatni megy Kenderesre Orbán Viktor

200 milliárdba se került az új szakasz?

Hiába írt alá Lázár János, megbénulhat hétfőn a főváros

Hiába írt alá Lázár János, megbénulhat hétfőn a főváros

Kétezer teherautó is érkezhet tüntetni.

Hol és meddig lehet még vásárolni 24-én délelőtt? Itt a lista

Hol és meddig lehet még vásárolni 24-én délelőtt? Itt a lista

A legtöbb élelmiszerbolt még nyitva lesz, de nem mindegyik.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168