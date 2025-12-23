Egyre többen lépnek le a kormány közelébe kerülő Blikktől

Távozik a nemrég kormányközelbe kerülő bulvárlap, a Blikk főszerkesztő-helyettese, Tibay Gábor, írja a Média1.

A volt főszerkesztő-helyettes a közösségi médiában osztotta meg először a hírt. Mint írta:

18 év után – melyből 13 évet főszerkesztő-helyettesként tölthettem, köszönet és hála érte – távozom a Blikktől. Azért döntöttem így, mert szerintem vannak olyan idők és olyan helyzetek, amikor ez a helyes döntés. Köszönök mindenkinek mindent, nagyon jó kis évek voltak ezek, hiányozni fog, hiányozni fogtok.

Október 31-én jelentették be, hogy a svájci Ringier eladta a Ringier Hungary Kft. 100 százalékát az Indamedia-csoportnak. Az Indamedia portfóliójába tartozik többek között az Index, a Dívány és a Totalcar is. A cég tulajdonosa Vaszily Miklós – a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója, – és Ziegler Gábor médiavállalkozó.

Kapcsolódó cikk Nem érdekli a versenyhatóságot, hogy a NER megvette a Blikket Vizsgálat nélkül kezdődik új korszak a médiában.

Korábban, de a felvásárlás után közös megegyezéssel távozott a Blikk főszerkesztője Nagy Iván Zsolt és Szigeti Péter, a Ringier innovációs és tartalomfejlesztési vezetője is.