Együttműködne Sulyok Tamás a kegyelmi ügy feltárásában Magyar Péterrel

Sulyok Tamás hivatala nem sokkal később a Facebookra is kiposztolta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait.

A miniszterelnök kedden a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében tartott sajtótájékoztatóján hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentációjának egyik felét, ami eddig az Igazságügyi Minisztériumban volt. Az iratokból az derül ki, hogy az igazságügyi minisztérium nem támogatta a felterjesztést, amiben K. Endre szerepelt, más kegyelmi döntéseket viszont igen.

Magyar Péter azt mondta, ezekbe a támogatott döntésekbe került be K. Endre ügye is, amit a hivatalos szolgálati út megkerülésével tettek meg, majd azt „valahol” aláíratták Varga Judittal. Novák Katalin akkor a dokumentumok szerint kifejezetten kérte, hogy a kegyelmi döntés szülessen meg a pápalátogatásig.

Magyar Péter korábban azt mondta, ha az igazságügyi minisztériumi dossziéból azt látják, hogy az nem teljes, akkor elvárják a köztársasági elnöktől, hogy hozza nyilvánosságra a teljes anyagot. Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ezt kedd munkaidő végéig tegye meg.

