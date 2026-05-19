2p
Közérdekű Magyar Péter Sulyok Tamás

Együttműködne Sulyok Tamás a kegyelmi ügy feltárásában Magyar Péterrel

mfor.hu

Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala – írta az MTI-nek a Sándor-palota.

Sulyok Tamás hivatala nem sokkal később a Facebookra is kiposztolta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is felszólította Sulyok Tamást, hogy hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Erről, illetve a kormányfő által a kegyelmi üggyel kapcsolatban megismert részletekről ebben a cikkben olvashatnak:

A miniszterelnök kedden a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épületében tartott sajtótájékoztatóján hozta nyilvánosságra a kegyelmi ügy dokumentációjának egyik felét, ami eddig az Igazságügyi Minisztériumban volt. Az iratokból az derül ki, hogy az igazságügyi minisztérium nem támogatta a felterjesztést, amiben K. Endre szerepelt, más kegyelmi döntéseket viszont igen.

Magyar Péter azt mondta, ezekbe a támogatott döntésekbe került be K. Endre ügye is, amit a hivatalos szolgálati út megkerülésével tettek meg, majd azt „valahol” aláíratták Varga Judittal. Novák Katalin akkor a dokumentumok szerint kifejezetten kérte, hogy a kegyelmi döntés szülessen meg a pápalátogatásig.

Magyar Péter korábban azt mondta, ha az igazságügyi minisztériumi dossziéból azt látják, hogy az nem teljes, akkor elvárják a köztársasági elnöktől, hogy hozza nyilvánosságra a teljes anyagot. Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ezt kedd munkaidő végéig tegye meg.

A miniszterelnök által elmondottakra reagált a Fidesz-frakció is, amiről itt írtunk:

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újabb dokumentumot hoztak nyilvánosságra az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nap után hoztak nyilvánosságra egy dokumentumot az MNB-ügyben érintett kecskeméti alapítványnál

205 nappal az adatigénylés beadása után kiadta a Neumann János Egyetemért Alapítvány a KecsUP Híreknek a tavaly nyári intézkedési tervét.

Ruff Bálint

Újabb pozíciót kapott Ruff Bálint, miniszterelnök-helyettes lesz

A kormányfő úton Lengyelországba, első hivatalos külföldi látogatására írt a kinevezésről a közösségi oldalán.

Reagált a Fidesz Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos bejelentéseire

Reagált a Fidesz Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos bejelentéseire

A Fidesz-frakció szerint semmi újat sem tudtunk meg a miniszterelnöktől.

Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Indul a tűzoltás: Vitézy Dávid a balatoni vasúti közlekedésről intézkedett

Tíz darab, első osztályú Intercity vasúti kocsit bérel a MÁV a nyári hónapokra. A bérjárműveket a Balaton környéki viszonylatokon állítják szolgálatba.

Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Hosszú idő után nyereségesen működött a Fidesz, de pont most veszítette el a választást

Elkészült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tavalyi, 2025-ös pénzügyi beszámolója, amit a Magyar Közlöny hivatalos értesítőjében tettek közzé hétfő este.

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Magyar Péter miniszterelnököt több minisztere is elkíséri ma Lengyelországba, az új magyar kormányfő első hivatalos külföldi útjára. Eközben Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét.

Elindul a közmédia átvilágítása

Elindul a közmédia átvilágítása

A Magyar Közlönyben teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatokat rendelt el a kormány, amik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését is érintik.

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Véget ért Orbán Anita és az orosz nagykövet megbeszélése

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan Kárpátalja támadása

Szűk fél óráig tartózkodott a bekéretett orosz nagykövet a Külügyminisztériumban.

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

A HVG birtokába jutó dokumentumok felfedik, milyen erős központi kontrollt gyakorolt Rogán Antal tárcája az Orbán-kormány minisztériumainak kommunikációja felett.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG