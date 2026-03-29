Éjjel mindenkinél tolvaj járt, csak nézzen a kijelzőre

2026-ban a mostani vasárnap hajnalban Európa-szerte átállították az órákat: 2:00-kor 3:00-ra. Ezzel hivatalosan is megkezdődött a 2026-os nyári időszámítás. Miközben a legtöbben csak az elveszített, szinte ellopott egy óra alvás miatt bosszankodnak, a háttérben kőkemény gazdasági érdekek és elavult energiamegtakarítási mítoszok feszülnek egymásnak.

Kapcsolódó cikk Vasárnap óraátállítás – de akár már idén dönthet az EU az eltörléséről Végre történik valami.

Bár az Európai Unió már évekkel ezelőtt rábólintott az óraátállítás eltörlésére, a tagállamok közötti patthelyzet miatt idén is a jól ismert rituáléval indult a vasárnap reggel. Gazdasági szempontból a kérdés már rég nem az, hogy mennyi gyertyát vagy villanyt spórolunk meg este, hanem az, hogy mennyibe kerül a modern társadalom „mesterséges jetlagje”.

Hátrányok

A közgazdászok figyelme egyre inkább az emberi tőkére irányul.

A „tavaszi sokk” utáni első munkahéten világszerte megfigyelhető a koncentráció csökkenése.

A nyertesek: turizmus és kereskedelem

Nem mindenki veszít azonban az üzleten. A kiskereskedelem és a vendéglátóipar dörzsölheti a tenyerét: a hosszabb világos esték közvetlenül növelik a fogyasztást. Az emberek szívesebben indulnak el vásárolni, beülnek egy teraszra vagy tankolnak többet a hétvégi kirándulásokhoz. Bár Brüsszelben egyelőre nincsúj döntés, 2026-ban marad a kettősség: vasárnap ugyan egy órával kevesebbet pihentünk, de a gazdaság egyes szektorai már a holnapi, hosszabb délutánok extraprofitjára készülhetnek.