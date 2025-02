Elárulta a kormány, hogyan fog működni a nyugdíjasok spórolós vásárlása

„a kormány annak érdekében, hogy még egyszerűbb legyen az igénybevétel, vizsgálja, hogy a fizikai kártya mellett elektronikusan is elérhető legyen a kedvezményre feljogosító, azonosításra alkalmas kártya, kód”.

- olvasható a közleményben. Az is kiderült, hogy a visszatérítésnek lesz felső korlátja. „a nyugdíjasok egy bizonyos összeghatárig az érintett alapvető élelmiszerek esetében áfamentesen” vásárolhatnak – írják a közleményben.

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Mint azt lapunk elsőként kiszámolta, ez a nyugdíjas árkosár alapjána havi átlagosan 1459 forintot jelentene, azonban gyakorlati kérdések is felmerültek azzal kapcsolatban, hogyan is fog mindez működni.

