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Közérdekű Magyar Péter Ruff Bálint

Elárulta Magyar Péter, miről tárgyaltak a kormányülésen

mfor.hu

Véget ért a kétnapos kormányülés első fele – írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

Magyar Péter úgy folytatta, hogy többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el: energia tárolókapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról.

„Mindezt hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával”

- tette hozzá.

„A fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy azokból a magyar állam és településeink anyagilag is profitáljanak” – ígérte a kormányfő. Aki a nap folyamán Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is találkozott Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában.

Magyar Péter, Baka András és Ruff Bálint
Magyar Péter, Baka András és Ruff Bálint
Fotó: Facebook/Magyar Péter

A szerdai nap híre az is, hogy a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden szavazzanak az új köztársasági elnök személyéről. Erről bővebben itt olvashatnak:

Magyar Péter a kormányülést követő posztját úgy zárta, hogy szerda este ismét összeül a Védelmi Munkacsoport.

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