Elárulta Magyar Péter, miről tárgyaltak a kormányülésen

Magyar Péter úgy folytatta, hogy többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el: energia tárolókapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról.
„Mindezt hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával”
- tette hozzá.
„A fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy azokból a magyar állam és településeink anyagilag is profitáljanak” – ígérte a kormányfő. Aki a nap folyamán Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is találkozott Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában.
A szerdai nap híre az is, hogy a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden szavazzanak az új köztársasági elnök személyéről. Erről bővebben itt olvashatnak:
Magyar Péter a kormányülést követő posztját úgy zárta, hogy szerda este ismét összeül a Védelmi Munkacsoport.