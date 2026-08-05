Elárulta Magyar Péter, miről tárgyaltak a kormányülésen

Magyar Péter úgy folytatta, hogy többek között a mostani energiaválságra is reflektálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadtak el: energia tárolókapacitások fejlesztéséről, hálózatfejlesztésről, szélenergia és geotermikus energia beruházásokról.

„Mindezt hazai és uniós forrásokból és magántőke bevonásával”

- tette hozzá.

„A fejlesztéseket úgy valósítjuk meg, hogy azokból a magyar állam és településeink anyagilag is profitáljanak” – ígérte a kormányfő. Aki a nap folyamán Baka Andrással, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökével is találkozott Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter társaságában.

Magyar Péter, Baka András és Ruff Bálint

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A szerdai nap híre az is, hogy a Tisza-frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden szavazzanak az új köztársasági elnök személyéről. Erről bővebben itt olvashatnak:

Kapcsolódó cikk Már jövő kedden megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét A Tisza-frakció ezt kezdeményezte.

Magyar Péter a kormányülést követő posztját úgy zárta, hogy szerda este ismét összeül a Védelmi Munkacsoport.