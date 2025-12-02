Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak

Mint ismert, a Fidesz nyíregyházi szervezete lemondásra szólította fel a nyíregyházi állatkerti igazgatót, Gajdos Lászlót, miután Magyar Péter pártelnök bejelentette, hogy a Tisza Párt jelöltjeként fog indulni a választásokon. Erről ebben a cikkben számoltunk be:

Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke más állásponton van, mint a pártjának helyi alapszervezete. A Telex egy rendezvényen kérdezte meg tőle, hogy le kell-e mondania Gajdosnak az állatkert éléről, amire Orbán azt felelte, hogy szerinte nem. „Követett el valami hibát az állatkert vezetésével kapcsolatban? Nem” – tette hozzá a politikus.

Az állatkertet a fideszes város cége, a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. működteti, Gajdos László így tulajdonképpen önkormányzati cégvezetőnek számít. Ezen az alapon menesztené a helyi Fidesz az állatkert igazgatóját, akit mindezek mellett le is árulóztak.

A jogszabályok szerint azonban szó sincs összeférhetetlenségről, így semmi akadálya annak, hogy önkormányzati cégvezető országgyűlési képviselőjelöltként induljon. Ahogy annak sincs törvényi akadálya, hogy Gajdos László fideszes ellenfele, Polgári László ne a megyei kormányhivatal főigazgatójaként szálljon harcba az áprilisi választásokon – írta meg a 24.hu.