Elárulták a MÁV-nál, hogyan várják a következő nyári heteket

Az első, igazán erős forgalmú hétvégék tapasztalatai alapján folyamatosan finomhangolják a nyári működésüket – derült ki a társaság közleményéből.

Mint írták, betáraztak például azokból a sorompóalkatrészekből, amelyek a pünkösdi hőségben meghibásodtak és zavarokat okoztak a balatoni fővonal közlekedésében. Az idei szezonra megtízszereztük az erősítőbusz-flotta létszámát, de ezen a 200 db, „ugrásra kész” MÁV buszon kívül további félszáz, vágányzári vonatpótlásra elkülönített jármű, illetve ugyanennyi, helyközi forgalomban közlekedő, de a nyári hétvégeken felszabaduló autóbusz is rövid időn belül átvezényelhető egy-egy haváriahelyzet helyszínére.

Az erősítő buszokat elsősorban a főváros és a Balaton közötti szakaszokra, a tó térségére, illetve a győri fővonal főbb beavatkozási pontjain tartják készenlétben, de összességében az ország 53 pontján készülnek tartalékkal, hogy bárhol következzen be esetleges forgalmi zavar a vasúti közlekedésben, azonnal be tudjunk avatkozni. A legkritikusabb szakaszokra – például az 1-es vonal vágányzári területeire és a Balatonhoz – dízel tartalékmozdonyokat is vezényeltek a térségbe az üzemzavarok gyors kezelésére.

A bevethető flottát – az üzemirányítás szakembereivel együttműködve – most is az év elején létrehozott Országos Haváriaközpont vezényli. Itt a nyári időszakban emelt létszám dolgozik majd: a fődiszpécser mellett összesen 9 ügyeletes teljesít szolgálatot éjjel-nappal. Velük állnak kapcsolatban azok az utasmenedzserek, akiknek az utasok helyszíni tájékoztatása, haváriahelyzet alatti támogatása a feladatuk. Ők négy, kiemelt balatoni helyszínen, Siófok, Fonyód, Keszthely, Balatonfüred állomásokon mostantól augusztus legvégéig minden nap megerősített létszámmal lesznek jelen, de továbbra is fenntartjuk a helyszíni jelenlétet a Déli pályaudvaron és Kelenföldön is.

Ugyancsak folytatják egész nyáron a klímaügyeletet, azaz a járművek légkondicionáló berendezéseinek folyamatos monitorozását, de kísérleti jelleggel két Balaton IC-n wifis hőmérséklet-érzékelőket is telepítettünk, amelyek révén lehetőségünk van a belső hőmérséklet távoli, valós idejű nyomon követésére, szükség esetén pedig a lehető leggyorsabb beavatkozásra – tették hozzá.