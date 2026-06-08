Eldőlt, hogy kik vezethetnek majd parlamenti vizsgálóbizottságokat

Elmondta, hogy a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság élére Schummer Orsolyát, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló bizottságéra Csőszi Attilát, a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró bizottságéra Diószegi Juditot, míg a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését vizsgáló testületére Sárosi Józsefet jelölik.

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A politikus hangsúlyozta, hétfőn várhatóan az összes parlamenti frakció bejelenti, hogy kiket jelölnek a testületekbe. A frakcióvezető azt is bejelentette, hogy a Tisza Párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát.

Bujdosó Andrea azt mondta, várhatóan utolsó alkalommal töltik ki és nyújtják be a jelenlegi formában a vagyonnyilatkozatokat. Szigorítják a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot – közölte.

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A frakcióvezető a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló törvényjavaslatra áttérve kiemelte, hogy az elmúlt években szinte természetessé vált, hogy ilyen típusú plakátok lepik el a közterületeket és mérgezik mentálisan a társadalmat.

Ez egy különösen káros gyakorlat volt, aminek megszüntetése természetes folyománya egy rendszerváltásnak – fogalmazott.

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Az eseményen részt vett Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes, aki a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szóló indítványról azt mondta: mindenkit szeretne megnyugtatni, „nem a szuverenitásunkat szeretnénk feladni”. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése, nincs semmiféle összefüggésben a szuverenitás védelmével. A politikus igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy készülnek-e a szervezet átvilágítására.

Hangsúlyozta, hogy ahogy az összes többi hivatal és minisztérium esetében is volt átadás-átvétel, ez a Szuverenitásvédelmi Hivatal esetében is meg fog történni.

A devizahiteles perek felfüggesztését célzó javaslatról beszélve a frakcióvezető-helyettes felhívta a figyelmet, azt még nem tartják végleges megoldásnak.

Az indítványra úgy tekintenek, hogy az érintettek „kapnak egy lélegzetvételnyi időt”, illetve a kormány is időt kap arra, hogy egy olyan szabályozást dolgozzon ki, amivel ezt a régóta húzódó ügyet méltóképpen le tudja zárni.