Eldőlt: rövidesen ismét találkozik Magyar Péter és von der Leyen

Magyar Péter miniszterelnök csütörtök reggeli bejegyzésében erősítette meg azt, amiről az uniós szóvivő még szerda este adott tájékoztatást:

jön Ursula von Der Leyen és Magyar Péter személyes egyeztetése az ujiós pénzekről.

Délutáni időpont

Az uniós bizottság illetékes szóvivője újságírói kérdésre válaszolva a közösségi alkalmazásban erősítette meg, hogy a két vezető pénteken kora délután találkozik. A NATO szerdán arról tájékoztatott, hogy Mark Rutte, az észak-atlanti szövetség főtitkára csütörtökön ül tárgyalóasztalhoz a magyar kormányfővel, a megbeszélés végén pedig, kora délután közös sajtótájékoztatót tartanak.

Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy másnap Brüsszelben tárgyal a NATO-főtitkárral és Bart De Wever belga miniszterelnökkel, pénteken pedig Ursula von der Leyennel. A kormányfő bejegyzésében úgy fogalmazott, „mindenki az uniós ezermilliárdok hazahozatalán dolgozik”. (MTI)