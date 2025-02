Az Élelmiszerbank is mobil applikációt fejleszt

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 2024-ben 10 359 tonna lejáratközeli és csomagolási hibás élelmiszert mentett meg, amivel 245 ezer nélkülözőnek, köztük gyermekotthonok lakóinak, nagycsaládosoknak, egyszülős háztartásoknak, egyedül maradt időseknek, fogyatékkal élőknek és hajléktalanoknak nyújtott segítséget — közölte az egyesület kedden az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a 17,1 milliárd forint összértékű adománnyal a bolygó is jól járt, a feleslegek elvesztegetésének karbonlábnyoma 24 ezer tonna CO2-kibocsátással lett volna egyenértékű.

Kinek mi jut az asztalra

Fotó: Pexels

Az ENSZ adatai szerint a világon megtermelt élelmiszerek egyharmada kárba vész, ami komoly élelmezési problémákhoz vezet, miközben a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok 10 százaléka is a megtermelt, de el nem fogyasztott élelmiszerekkel hozható összefüggésbe — írták.

Magyarországon lakosonként 93 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik évente.

A veszteségek nagyobbik része ugyan a háztartásokban képződik, de komolyak a feleslegek a mezőgazdasági termelés és a feldolgozó eljárások során, valamint a kiskereskedelemben és a vendéglátóhelyeken is.

A mobilos megoldás

Az Egyesület FoodForFree elnevezéssel online platform fejlesztésébe kezdett, amelyen keresztül már kisebb pékségek, ábécék és kávézók feleslegei is a rászorulókhoz kerülhetnek – olvasható a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy az élelmiszerbank ebédmentő hálózata már 18 iskola menzájáról gyűjti az érintetlenül maradt ételeket a rászorulók számára.

Emellett céges rendezvényekről, szállodákból és éttermekből is elszállítják a fel nem szolgált feleslegeket. 2024-ben 230 ezer adag éttermi minőségű készételt tudtak így nélkülözőkhöz juttatni – közölték.

„A kisboltok, a vendéglátóhelyek és a mezőgazdasági termelők felé keressük legaktívabban a kapcsolatot, de bármilyen vállalat segítheti a céljainkat, még ha nem is foglalkozik közvetlenül élelmiszerrel. Felajánlhatja például a kiemelt ügyféltalálkozóin megmaradt ételeket, pénzügyi támogatást nyújthat egy újabb iskolai menza bekötéséhez telephelyei környékén, de a saját raktáruk és irodájuk feleslegessé vált készleteit is megmentheti. Az Élelmiszerbank ugyanis már nem-élelmiszer jellegű feleslegek adományozásával is foglalkozik: többek között háztartási vegyi áruval, papíráruval és feleslegessé vált irodai informatikai eszközökkel is lehet segíteni rajtunk keresztül a rászorulóknak” – tette hozzá Nagygyörgy András, az élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója.