Végre előkerülhetett Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter még mindig nem szólalt meg, de már borítóképet cserélt a közösségi oldalán.

Szijjártó Péter a választás estéje óta eltűnt. A korábban a Facebookon legalább egy-két óránként posztoló külügyminiszter utoljára vasárnap délután jelentkezett be egy választásra buzdító üzenettel, azóta csend honol a Facebook-oldalán – szúrta ki a Telex.

Borítóképet cserélt a búcsúzó külgazdasági és külügyminiszter
Az Orbán-kormány egyik legfontosabb minisztere és a Fidesz választási kampányának egyik legismertebb és legtöbbet szereplő arca vasárnap este a Fidesz eredményváróján sem jelent meg, és nem állt ott a színpadon Orbán Viktor mögött sem, amikor a miniszterelnök elismerte a vereségét.

Hétfő délelőtt viszont történt valami: Szijjártó Péter lecserélte a Facebook-oldala borítóképét, mégpedig egy magyar zászlóra (ezt a képet egyébként már korábban, 2023-ban feltöltötte az oldalára).

Van, ahol még mindig nem dőlt el a választás: sőt, egy helyen újra kell számolni a szavazatokat

A Nemzeti Választási Iroda hétfő 13 órai adatai szerint 98,94 százalékos feldolgozottság mellett a kétharmados többséget szerző Tisza Párt 138, a Fidesz-KDNP 55, míg a Mi Hazánk 6 képviselői helyre számíthat az új parlamentben. Ez ugyanakkor változhat, hiszen vannak olyan egyéni választókerületek, ahol még mindig nem dőlt el a verseny. Sőt, olyan is akad, ahol újra kell számolni a szavazatokat.

Mutatjuk, mikor állhat fel az új kormány a választás után

Bár a Tisza az április 12-i országgyűlési választásokon elsöprő, kétharmados többséget szerzett, a kormányalakításra még heteket kell várni. Az Orbán-kormány leköszön, egy ideig ügyvezető funkciót lát el, miközben május 13-ig rendkívüli jogrend van érvényben.

Hiába a sok TikTok-videó, kikapott Pócs János

A Fidesz-KDNP leköszönő országgyűlési képviselője Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2-es országos egyéni választókerületében (Jászberény központtal) kapott ki Tiszás ellenfelétől.

Orbán Viktor gratulált Magyar Péternek

Úgy tűnik, itt a vége a Fidesz-KDNP 16 éves kormányzásának.

Magyar Péter az egész országnak üzent

A közösségi oldalára posztolt.

Bódis Krisztát nem zavarja, hogy sokan ráindultak

Bár Budapest 2-es számú országos egyéni választókerületében a DK, a Kétfarkú Kutyapárt és Csárdi Antal is elindult független jelöltként, a Fidesz-KDNP-t képviselő Dr. Ferencz Orsolya mellett, a Tisza jelöltjét ez egyelőre egyáltalán nem zavarja.

Pócs János lecsúszott a második helyre, Rost Andrea magabiztosan kezdett

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es és 2-es választókerületében országosan ismert jelöltek indultak. 

Magyar Péter:

Magyar Péter: optimisták vagyunk, Magyarország újra történelmet írt

Magyar Péter a 19 órai urnazárást követően tartott sajtótájékoztatót. Előtte egy bő fél órával még közösségi oldalán szavazásra buzdított és azt írta, hogy a „hatalom a végóráit éli, itt állunk a rendszerváltás kapujában. Lépjünk be rajta!”

Karácsony Gergely szerint már csak a Tisza kétharmada a kérdés

Kiütéses Tisza-győzelemre számít Budapest főpolgármestere – erről Karácsony Gergely beszélt a Telex választási műsorában.

A levélszavazók fele már leadta voksát

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

