Végre előkerülhetett Szijjártó Péter

Szijjártó Péter a választás estéje óta eltűnt. A korábban a Facebookon legalább egy-két óránként posztoló külügyminiszter utoljára vasárnap délután jelentkezett be egy választásra buzdító üzenettel, azóta csend honol a Facebook-oldalán – szúrta ki a Telex.

Borítóképet cserélt a búcsúzó külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Az Orbán-kormány egyik legfontosabb minisztere és a Fidesz választási kampányának egyik legismertebb és legtöbbet szereplő arca vasárnap este a Fidesz eredményváróján sem jelent meg, és nem állt ott a színpadon Orbán Viktor mögött sem, amikor a miniszterelnök elismerte a vereségét.

Hétfő délelőtt viszont történt valami: Szijjártó Péter lecserélte a Facebook-oldala borítóképét, mégpedig egy magyar zászlóra (ezt a képet egyébként már korábban, 2023-ban feltöltötte az oldalára).