„Életszerű tájékoztatással” egészül ki a Digitális Állampolgárság

A tervek szerint a weboldalon keresztül igényelhető majd társadalombiztosítási (tb) jogviszony-igazolás, valamint kiállítható a családi állapot igazolás is – folytatták, kiemelve: a fejlesztések célja, hogy a tájékoztató funkción túl egyre több ügyintézési lehetőség közvetlenül is elérhető legyen a felületen.

A korábban bevezetett és már több mint kétmillió felhasználó által letöltött mobilalkalmazás után mostantól elérhető a Digitális Állampolgár weboldal is

