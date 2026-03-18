Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Elhunyt a hazai sportriporterek doyenje

Dávid Sándort 90. évében érte a halál.

Életének 90. évében elhunyt Dávid Sándor, a Magyar Televízió és az Eurosport korábbi kommentátora, aranytollas újságíró, sportriporter.

„Tudatjuk mindenkivel, aki szerette és tisztelte őt, hogy Dávid Sándor „Lapaj„ – néhány héttel a 89. születésnapja után – elhunyt. Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után” – posztolta ki családja az újságíró Facebook-oldalára.

Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, 1959-ben kezdett külsőzni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A Forma-1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tv-nézők számára.

Később az Eurosport alapító tagjaként a magyar szerkesztőségben dolgozott. Több mint húsz könyvet írt, közülük Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg.

A Hungaroring egykori sajtófőnöke 1996-ban Feleki László-díjat vehetett át, 2008-ban a Sportújságírók Világnapja alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életműdíjjal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal ismerte el munkásságát.

2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjat adományozott számára, 2022-ben pedig Ezüstgerely-díjat érdemelt ki.

Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét.

(MTI)

Örömteli hírt hozott az autósoknak a hétfő

Örömteli hírt hozott az autósoknak a hétfő

Ezt a díjat már nem kell fizetni.

Harminc éve létező szja-kedvezménnyel kampányol a kormány az Ügyfélkapun

Harminc éve létező szja-kedvezménnyel kampányol a kormány az Ügyfélkapun

Sosem küldött még a NAV külön levelet arról, hogy érvényesítették a fizetésben a személyi kedvezményt. A súlyos betegeknek, fogyatékosoknak járó adókedvezmény már 1995 óta létezik. 

NEAK: senki ne nyissa meg ezt az sms-t

Veszélyben a TAJ-kártyások, a NEAK csalókra hívja fel a figyelmet. 

Nagyon rosszul jár, ha forgalmi nélkül megy ma tankolni

Nagyon rosszul jár, ha forgalmi nélkül megy ma tankolni

Kilőtt a benzin és a gázolaj ára a kutakon. Ha nem tud védett áron vásárolni, ráfizet. 

Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

Igyekezzen, ha postán kérné az adóbevallását, már csak pár napja maradt

NAV: hétfőig lehet kérni az szja-bevallási tervezetek postázását.

Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

Autósok figyelem: újabb szabályok jelentek meg a védett áras tankolásról

Elkérhetik a forgalmit, ha védett áron tankol, mert be kell küldeni az adatokat a NAV-hoz.

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én, szerdán megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. Így a Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik – közölte a BKK az MTI-vel kedden.

Folytatódik az adok-kapok, élesen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Folytatódik az adok-kapok, keményen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Ukrajna külügyminisztere szerint a törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország.

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a háborús zónából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

