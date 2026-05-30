Közérdekű Halálozás

Elhunyt Kardos Péter főrabbi

Ezt Karácsony Gergely jelentette be.

Néhány héttel a kilencvenedik születésnapja után meghalt Kardos Péter főrabbi – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester.

„Pár hete még a 90. születésnapján köszönthettük. Látni akartam őket – mondta, amikor pár éve kiment a neonácik felvonulására. Nyolcéves volt, amikor a nyilasok meggyilkolták a nagymamáját, túlélte a holokausztot, a pesti gettó borzalmait, közösségének nagy tiszteletű vezetőjeként állt elébük, hogy belenézzen a mai nácik szemébe” – írta róla a főpolgármester.

Kardos Péter Kösztenbaum Péter néven született Budapesten, 1936. május 11-én, ortodox zsidó család gyermekeként. Apja a holokauszt áldozata lett. 1958-ban az Országos Rabbiképző rabbitanulója lett, és párhuzamosan elvégezte a kántorképzőt is. 1971-ben avatták rabbivá és a következő évben a Zuglói Körzetbe került. Hivatásának székhelye a Thököly úti zsinagóga lett. 1973-tól az Új Élet szerkesztőségében dolgozott, ennek 1991-től főszerkesztője volt. Kardos Péter 1985 novemberében választották meg az Országos Rabbitestület elnökévé. Alelnöke volt a Mazsihisz Rabbitestületének, melyből 2021 februárjában kilépett.

