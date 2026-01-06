Elhunyt Tarr Béla

Hetven éves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmkultúra megkerülhetetlen alakja, a nemzetközileg legnagyobb becsben tartott magyar rendező, olyan, mára mitikus státuszba jutott filmek alkotója, mint a Sátántangó és a Werckmeister harmóniák. 2012-ben, A torinói ló elkészítése után visszavonult a filmkészítéstől, de a filmvilágtól nem, készített installációkat különböző művészeti projektek részeként, illetve filmes kurzusokat tartott szerte a világon – írja a Telex.hu.

A világhíréhez és egyöntetűen pozitív nemzetközi megítéléséhez nem fér kétség. A különböző filmfesztiválos szereplések és díjak mellett a Sight & Sound nevű mérvadó filmes lap tízévente készített, filmkészítőket, szakértőket és újságírókat szondáztató szavazásában két Tarr-alkotás is bekerült a világ 250 legjobb filmje közé, a Werckmeister harmóniák a 243., a Sátántangó a 78. helyet foglalja el a kritikusok összesített listáján.

1983-ban Balázs Béla-díjat, 2003-ban Kossuth-díjat kapott, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2010-ben elnyerte a Magyar Kultúra Követe címet, 2012-ben a magyar filmkritikusok B. Nagy László-díját. 2011-től 2023-ig a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke volt, majd tiszteletbeli elnökké választották. Művészetét több külföldi kitüntetéssel, egyebek közt a Német Művészeti Akadémia Konrad Wolf-díjával és a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatával, valamint számos nemzetközi filmfesztivál életműdíjával ismerték el.