2p
Közérdekű Színház- és Filmművészeti Egyetem

Elhunyt Tarr Béla

mfor.hu

Elhunyt a 70 éves magyar rendező ikon. 

Hetven éves korában meghalt Tarr Béla filmrendező, a magyar filmkultúra megkerülhetetlen alakja, a nemzetközileg legnagyobb becsben tartott magyar rendező, olyan, mára mitikus státuszba jutott filmek alkotója, mint a Sátántangó és a Werckmeister harmóniák. 2012-ben, A torinói ló elkészítése után visszavonult a filmkészítéstől, de a filmvilágtól nem, készített installációkat különböző művészeti projektek részeként, illetve filmes kurzusokat tartott szerte a világon – írja a Telex.hu.

A világhíréhez és egyöntetűen pozitív nemzetközi megítéléséhez nem fér kétség. A különböző filmfesztiválos szereplések és díjak mellett a Sight & Sound nevű mérvadó filmes lap tízévente készített, filmkészítőket, szakértőket és újságírókat szondáztató szavazásában két Tarr-alkotás is bekerült a világ 250 legjobb filmje közé, a Werckmeister harmóniák a 243., a Sátántangó a 78. helyet foglalja el a kritikusok összesített listáján.

1983-ban Balázs Béla-díjat, 2003-ban Kossuth-díjat kapott, 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntették ki. 2010-ben elnyerte a Magyar Kultúra Követe címet, 2012-ben a magyar filmkritikusok B. Nagy László-díját. 2011-től 2023-ig a Magyar Filmművészek Szövetségének elnöke volt, majd tiszteletbeli elnökké választották. Művészetét több külföldi kitüntetéssel, egyebek közt a Német Művészeti Akadémia Konrad Wolf-díjával és a francia Művészeti és Irodalmi Rend lovagi fokozatával, valamint számos nemzetközi filmfesztivál életműdíjával ismerték el.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Eljött a leragasztás ideje

Terézvárosban eljött a leragasztás ideje az Airbnbzőkre

Hatályba lépett a népszavazás eredményeként bevezetett tiltás a hatodik kerületben.

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

Több, mint 400 járatot törölt az amsterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

Több, mint 400 járatot törölt az amszterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.  

Megérte megvárni az új esztendőt a tankolással

Megérte megvárni az új esztendőt a tankolással

Lent maradt a benzin és a gázolaj ára. 

Teljes a káosz a buszközlekedésben Magyarországon

Teljes a káosz a buszközlekedésben Magyarországon

Kedd reggel a télies útviszonyok miatt Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani – írják a MÁV csoport honlapján.   

Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

Lázár János: nincs jelentős fennakadás a vasúton

Felkészültek a hóesésre a szakemberek – mondja a miniszter. 

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

Befagy a Balaton, de a jég sportolásra még nem lesz alkalmas

A Balatonon nyílt vízen is napokon belül megjelenik az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas – hívta fel a figyelmet a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán hétfőn.

Orbán Viktor döntött, itt egy új feladat Pintér Sándornak

Orbán Viktor döntött, itt egy új feladat Pintér Sándornak

A havazás miatt kap új munkát.

Vészhelyzetbe került utasszállító szállt le Ferihegyen

Vészhelyzetbe került utasszállító szállt le Ferihegyen

A Lufthansa gépe landolt Budapesten.

Elszomorító statisztikát tett közzé a MÁV

Elszomorító statisztikát tett közzé a MÁV

Sok baleset történt az átjárókban.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168