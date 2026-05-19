Elindul a közmédia átvilágítása

A magyar kormány határozata megállapítja, hogy a 2026. évi költségvetés tényleges helyzete átláthatatlan, annak teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatára van szükség – olvasható a május 18-án megjelent Magyar Közlönyben. Ennek a munkának a felelőse Kármán András pénzügyminiszter.

Ehhez hasonló, teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kormány

az egészségügy átalakításával kapcsolatos egyes tanulmányok esetében,

a helyi önkormányzatok finanszírozási helyzetét illetően,

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működésével kapcsolatban,

valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatását illetően.

A közmédia kapcsán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy „megkezdődik az MTVA és a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása.”

A legfontosabb alapelvnek azt nevezte, hogy a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója sem.

„Érdemes belegondolni a számokba: a közmédia éves költségvetése 2010 óta a többszörösére duzzadt. Csak 2025-ben a támogatás összege elérte a 165 milliárd forintot, miközben valódi közszolgálati funkcióját szinte egyáltalán nem látta el” – tette hozzá a miniszter.

A vizsgálat érinti

az MTVA teljes gazdálkodását és gyanús beszerzéseit,

a felhalmozott szerződésállományokat és a felelőtlen vezetői döntéseket,

az eddigi egyoldalú hírszerkesztési gyakorlatot,

valamint a Duna Médiaszolgáltatóval és az NMHH-val fennálló intézményi kapcsolatok hálóját.

A Magyar Közlönyben emellett rendelet jelent meg a magyar állam által 2022. május 24-e és 2026. május 12-e között kötött egyes beruházási célú szerződések soron kívüli felülvizsgálatáról. A szerződések nyilvánosságra hozatalának lehetőségét is megfontolja a Tisza-kormány.

Külön határozat foglalkozik az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos egyes kérdésekkel. Előbbi esetében a teljes körű és soron kívüli vizsgálat azért szükséges, hogy a Paksi Atomerőmű 4 blokkjának üzemidejét pontosan megállapíthassák. Paks II.-nél pedig azért, hogy a Zrt. tevékenységét pontosan felmérhessék, megismerhessék.

Ugyanez igaz a bírósági végrehajtásokra. A cél, hogy a végrehajtások a bíróságok szervezetrendszerén belül, haszonszerzési céloktól mentesen valósulhassanak meg.

A kormány elrendelte a Nyugat-Magyarországon ismertté vált azbesztszennyezés mértékének megismeréséhez és a kockázatok megszüntetéséhez szükséges vizsgálatokat is.

Teljes körű és soron kívüli felülvizsgálat szükséges a kormányzati igazgatási szervek, továbbá az irányításuk vagy felügyeletük alatt álló szervezetek által használt ingatlanok, valamint a 2026. május 13-a előtt kiállított diplomata-útlevelek esetében is.

Emellett a magyar állam és a Nobel-díjas Krausz Ferenchez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány közötti, 261,7 milliárd forintos szerződéssel kapcsolatban is teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kormány.