3p
Közérdekű Magyar Péter Tarr Zoltán

Elindul a közmédia átvilágítása

mfor.hu

A Magyar Közlönyben teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatokat rendelt el a kormány, amik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működését is érintik.

A magyar kormány határozata megállapítja, hogy a 2026. évi költségvetés tényleges helyzete átláthatatlan, annak teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatára van szükség – olvasható a május 18-án megjelent Magyar Közlönyben. Ennek a munkának a felelőse Kármán András pénzügyminiszter.

Ehhez hasonló, teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kormány

  • az egészségügy átalakításával kapcsolatos egyes tanulmányok esetében,
  • a helyi önkormányzatok finanszírozási helyzetét illetően,
  • a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap működésével kapcsolatban,
  • valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatását illetően.

A közmédia kapcsán Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán azt írta, hogy „megkezdődik az MTVA és a közszolgálati média működésének teljes körű átvilágítása.”

A legfontosabb alapelvnek azt nevezte, hogy a közmédia nem lehet egyetlen párt, egyetlen politikai oldal vagy egyetlen hatalmi központ kiszolgálója sem.

„Érdemes belegondolni a számokba: a közmédia éves költségvetése 2010 óta a többszörösére duzzadt. Csak 2025-ben a támogatás összege elérte a 165 milliárd forintot, miközben valódi közszolgálati funkcióját szinte egyáltalán nem látta el” – tette hozzá a miniszter.

A vizsgálat érinti

  • az MTVA teljes gazdálkodását és gyanús beszerzéseit,
  • a felhalmozott szerződésállományokat és a felelőtlen vezetői döntéseket,
  • az eddigi egyoldalú hírszerkesztési gyakorlatot,
  • valamint a Duna Médiaszolgáltatóval és az NMHH-val fennálló intézményi kapcsolatok hálóját.

A Magyar Közlönyben emellett rendelet jelent meg a magyar állam által 2022. május 24-e és 2026. május 12-e között kötött egyes beruházási célú szerződések soron kívüli felülvizsgálatáról. A szerződések nyilvánosságra hozatalának lehetőségét is megfontolja a Tisza-kormány.

Külön határozat foglalkozik az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatos egyes kérdésekkel. Előbbi esetében a teljes körű és soron kívüli vizsgálat azért szükséges, hogy a Paksi Atomerőmű 4 blokkjának üzemidejét pontosan megállapíthassák. Paks II.-nél pedig azért, hogy a Zrt. tevékenységét pontosan felmérhessék, megismerhessék.

Ugyanez igaz a bírósági végrehajtásokra. A cél, hogy a végrehajtások a bíróságok szervezetrendszerén belül, haszonszerzési céloktól mentesen valósulhassanak meg.

A kormány elrendelte a Nyugat-Magyarországon ismertté vált azbesztszennyezés mértékének megismeréséhez és a kockázatok megszüntetéséhez szükséges vizsgálatokat is.

Teljes körű és soron kívüli felülvizsgálat szükséges a kormányzati igazgatási szervek, továbbá az irányításuk vagy felügyeletük alatt álló szervezetek által használt ingatlanok, valamint a 2026. május 13-a előtt kiállított diplomata-útlevelek esetében is.

Emellett a magyar állam és a Nobel-díjas Krausz Ferenchez köthető Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány közötti, 261,7 milliárd forintos szerződéssel kapcsolatban is teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatot rendelt el a kormány.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Hazarendelte Orbán Anita Magyarország varsói nagykövetét

Magyar Péter miniszterelnököt több minisztere is elkíséri ma Lengyelországba, az új magyar kormányfő első hivatalos külföldi útjára. Eközben Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy hazarendeli Magyarország varsói nagykövetét.

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Figyelem: hepatitis-A járványhelyzet alakult ki az egyik magyar városban

Hajdúhadház területén hepatitis A-járványhelyzet alakult ki – adta hírül az önkormányzat a honlapján csütörtökön.

Véget ért Orbán Anita és az orosz nagykövet megbeszélése

Orbán Anita az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan Kárpátalja támadása

Szűk fél óráig tartózkodott a bekéretett orosz nagykövet a Külügyminisztériumban.

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

Rogán Antal minisztériumán akadhatott fenn számos közérdekű adatigénylés az elmúlt években

A HVG birtokába jutó dokumentumok felfedik, milyen erős központi kontrollt gyakorolt Rogán Antal tárcája az Orbán-kormány minisztériumainak kommunikációja felett.

Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

Tovább megy a győzteshez húzás, a közjogi méltóságok lemondásáról is megkérdezték az embereket

Egy hónappal ezelőtt az urnákhoz vonultak a magyar választók és rekordrészvétel mellett történelmi felhatalmazást adtak a Tisza Pártnak. Május 12-ével hivatalosan is leköszönt az Orbán-kormány, és a magyar politika, a választókat is beleértve igyekszik feldolgozni ezt a hatalmas változást.

Megbírságolták a közmédiát

Megbírságolták a közmédiát

Bírságot szabott ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a közmédiára, mivel több csatornán úgy reklámozták a Fidesz-kormány által indított nemzeti petíciót, mint társadalmi célú hirdetést, hogy nem különítették el kellőképp más tartalmaktól – közölte csütörtökön a hatóság.

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Miniszterelnökkel tárgyalt Jászai Gellért

Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.

Visszakapják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Visszakaphatják Iványi Gáborék a Fidesz által elvett egyházi státuszukat

Komoly lehetőség előtt az Iványi Gábor vezette egyház a Tisza-kormány hatalomra kerülésével: az eddigi, politikai motivációjú ellehetetlenítés után újra egyházi státuszhoz és a működéshez szükséges stabil anyagi forrásokhoz juthatnak. A tervek között szerepel a bezáratott szegedi és budapesti iskolák újranyitása is.

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Zelenszkij is reagált a magyar kormány határozott válaszára a kárpátaljai támadás ügyében

Volodimir Zelenszkij és Andrij Szibiha is köszönetet mondott a magyar kormánynak, miután szerdán az orosz–ukrán háború kitörése óta a legnagyobb dróntámadás sújtotta Kárpátalját: becsapódásokat jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is.

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

Százezreknek küldött figyelmeztetést a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is több mint 5,6 millió adózónak készített szja-bevallási tervezetet, közülük több mint 300 ezer adózó adataiban talált valamilyen pontatlanságot vagy ellentmondást, amit javítani kell. Ők mindannyian értesítést kaptak a hivataltól a teendőikről – hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében az adóhivatal.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG