2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Közérdekű Budapest Panel Zöld gazdaság Karácsony Gergely

Elindult a Budapesti Zöld Panelprogram

mfor.hu

Elindult a panelházak energetikai korszerűsítését támogató Budapesti Zöld Panelprogram – közölte Karácsony Gergely a főpolgármester csütörtökön.

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán azt írta: tizenhat év után újraindítják a Budapesti Zöld Panelprogramot, amely segít a panelházak energetikai korszerűsítésében, csökkenti a rezsit, és kényelmesebbé teszi az otthonokat.

A IX., a X. és a XIII. kerületben már elérhető a pályázat, hamarosan további kerületek is csatlakoznak – tette hozzá.

Karácsony Gergely főpolgármester fellép az elszálló fűtésszámlák ellen
Karácsony Gergely főpolgármester fellép az elszálló fűtésszámlák ellen
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

A panelprogram megvalósításával megbízott Budapesti Közművek a honlapján azt közölte: a programra a következő időszakban mintegy 1,3 milliárd forintos éves keret áll rendelkezésre, ebből minimum 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapható energetikai korszerűsítésre. A pályázaton azok a társasházak és lakásszövetkezetek vehetnek részt, amelyek panel vagy egyéb iparosított technológiával épültek.

A programhoz való csatlakozás kerületi szintű megállapodáshoz kötött, jelentkezésre csak azokban a kerületekben van lehetőség, amelyek együttműködési megállapodást kötöttek a fővárossal – olvasható az összegzésben.

A tájékoztatás szerint a program fő célja a lehető legnagyobb fajlagos primerenergia-megtakarítás elérése, így különösen fontos szerepet szánnak a hőszigetelésnek, a nyílászárócserének és a fűtéskorszerűsítésnek. Emellett az is fontos célkitűzés, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, kisebb támogatási forrást felhasználva az évente 10-12 jól kiválasztott lakóépületben megvalósított „tesztprojektek” során olyan műszaki, finanszírozási és projektmenedzsment tapasztalatok gyűljenek össze, amelyekre építve hosszú távú felújítási program alakítható ki.

A program második szakaszában a döntés-előkészítő anyag alapján meghatározott és a tulajdonosok által megszavazott beruházásra kerülettől függően 30-50 százalékos mértékű vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el a pályázó közösségek. A ház részéről minimum 10 százalékos önerőt vár el a program, a fennmaradó összeg hitellel fedezhető – olvasható a közművek honlapján.

További részletek itt találhatók.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rossz hírünk van az autósoknak: drágult a benzin a kutakon

Rossz hírünk van az autósoknak: drágult a benzin a kutakon

Egy forinttal emelkedett a benzin ára szerda óta. 

Nagy a baj Miskolcon, ne fűtsenek fával és olajjal – kéri a polgármester a lakosságot

Nagy a baj Miskolcon, ne fűtsenek fával és olajjal – kéri a polgármester a lakosságot

Elrendelték szmogriadó tájékoztatási fokozatát Miskolcon.  

Figyelem: így kell használni az új autópályamatricát

Figyelem: így kell használni az új autópályamatricát

Magyar Közút: az M1 autópályával érintett mind a négy vármegye összes díjköteles útjára érvényes az M1 regionális matrica.

Orbán Viktor: Itt a januári rezsistop

Közösségi oldalán már jópofa fotóval vezette fel bejelentenivalóját. 

Vitézy Dávidot meglepte a kormány, majd a civilek mellett döntött

Vitézy Dávidot meglepte a kormány, majd a civilek mellett döntött

A fővárosi képviselő a kormány által indított, alapvetően közalkalmazottaknak szóló Otthontámogatási Programban való részvételre és 1 millió forint támogatásra is jogosult lenne a lakáshitelére.

A Magyar Nemzet szerint hazudott Ruszin-Szendi Romulusz

A Magyar Nemzet szerint hazudott Ruszin-Szendi Romulusz

Mégis nyomoz a rendőrség a Tiszás politikus fegyverviselése miatt.

Itt az új KRESZ, Lázár János várja a véleményünket

Itt az új KRESZ, Lázár János várja a véleményünket

Bemutatták a törvénytervezetet, vannak benne érdekességek.

Megijedt a kormány attól, ami Németországban történt? Bővítették a terrorszervezetek listáját

Megijedt a kormány attól, ami Németországban történt? Bővítették a terrorszervezetek listáját

Bővítették a terrorizmus elleni nemzeti listát.

Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók

Holnap jön az extrém hideg, ezek a legfontosabb tudnivalók

A meteorológiai előrejelzések alapján szombaton a Nyugat-Dunántúlon minimális ónos esőre, míg az országban többfelé ködre kell számítani, vasárnap estétől pedig újra extrém hideg, akár -15, -20 Celsius-fok várható, elsősorban az északkeleti országrészben – közölte az operatív törzs szombaton az MTI-vel.

Az ország több pontján veszélyes a levegő minősége

Az ország több pontján veszélyes a levegő minősége

Tovább romlott és több városban is veszélyes a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szombaton közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.  

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168