Elindult: ebben a városban nem lesz tüzijáték

Szavazásra bocsátotta Veresegyház önkormányzata a kérdést: legyen-e tűzijáték a város augusztus 20-i ünnepségén, vagy inkább másra fordítsák a pénzt. Az eredményt szerdán hirdették ki a Facebookon, és kiderült, hogy a szavazók 87 százaléka nem szeretne tűzijátékot. Az erre szánt 3 millió forintot ezért a városi egészségügy fejlesztésére fordítják – szúrta ki a Telex.

„A hozzászólásokból is látszott, hogy sokan úgy érzik, a tűzijátékra szánt 3 millió forint most jobb helyen lesz az egészségügyben. Ezért a közösség döntését tiszteletben tartva ezt az összeget városunk egészségügyi intézményeinek eszközbeszerzésére fordítjuk” – írta az önkormányzat.

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Cserháti Ferenc, a város polgármestere azt írta: "Idén egy kicsit máshogyan alakul az augusztus 20-i ünnep Veresegyházon – és azt gondolom, ettől még ugyanolyan szép lesz! Sokan elmondták a véleményüket, a közösség pedig úgy döntött, hogy idén tűzijáték helyett egészségügyi intézményeink eszközbeszerzésére fordítsuk ezt az összeget.

Budapesten idén is lesz ünnepség augusztus 20-án, de jóval kevesebb pénzből valósul meg, mint az elmúlt években. 2021 óta rendre 10 milliárd forint felett volt a teljes rendezvénysorozat költsége, sőt, a Fidesz-kormány eredetileg az ideit összesen több mint 17 milliárdért valósította volna meg Balásy Gyula cégével. Idén azonban mindössze 3,9 milliárdért vállalta a szervezést egy másik cég.