Elindultak a kamionok Budapest felé, a rendőrség figyelmeztetést adott ki

Komoly bajok lehetnek a fővárosban hétfő délután.

Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon, a fuvarozók hétfő délutánra meghirdetett, elsősorban az útdíjak január 1-jétől történő emelése ellen tiltakozó tüntetésével kapcsolatban.

Azt írták, hogy gyűlés miatt hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

Orosz Tibor, a tüntetés szervezője Facebook-oldalán képet posztolt arról, hogy elindultak a kamionok Budapest felé.

