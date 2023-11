Eljött a 4500 forintos lángos kora, a készpénz viszont elköszönt

A töltött káposzta 7000, a saslik 5000, a rétes 1800, a flódni 1900 forintba kerül az idei karácsonyi

vásáron belvárosi a Vörösmarty téren – derült ki a Blikk összefoglalójából. Van, ahol 400 forintot kérnek csak azért, hogy az árus becsomagolja a süteményt.

A Vörösmarty Classic Xmas karácsonyi vásár a Vörösmarty téren a megnyitó napján, 2023. november 17-én. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A forró tea ára 1000, a forró csokié 2200, egy pohár forralt boré 1350 forint.

A gulyás 4500 forint műanyag tálban, asztali kis bográcsban már 8500 forintot kell fizetni érte. A bogrács emlékbe hazavihető.

Köretet mindenhol külön számolják. Akad olyan hely, ahol a grillzöldség 4000, a sült krumpli 3000, a párolt káposzta 2500 forint.

A tócsnit 2500-3000 forintért adják, feltét nélkül. Sokan választják a marhapörkölthöz.

A hússal felextrázott lángos 4500 forintba kerül.

Az Olaszországból érkezett Andrea és Litzia is ezt kérte, ám igencsak meglepődtek, amikor 50 eurót (majdnem 19 ezer forint) kellett fizetniük.

A desszertek 3000 forint körül kaphatók, az egyik legnépszerűbb a gőzgombóc.

Mindenhol adnak 1500 forintért kis adag menüt, például zöldséges csirkeragut parázsburgonyával, ám több árus ezt nem veri nagydobra.

Nincs advent sült gesztenye nélkül: 2500 forint 10 deka, tavaly még 2000 volt. „Nem is emeltünk annyival, mint indokolt lenne. Másfélszeresére drágult az olasz gesztenye, a négykilós zsák ára most 20 ezer forint. Valami baj érhette a termést” – szabadkozott az egyik üzlet vezetője.

Bár az árak nagyon magasak, az adagok is nagyok a cikk szerint, amelyből kiderült az is, hogy több külföldi is készpénzzel akart fizetni, de nem tudtak, mert a Vörösmarty téren csak bankkártyát fogadnak el. A bazilika előtti adventi ünnepi vásáron ugyanakkor készpénzzel is lehet fizetni.