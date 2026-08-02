Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt vasárnap hajnali 1.30 órakor lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben – ezt szombat éjjel közölte Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán.

A kormányfő kiemelte, hogy mostanra az erőmű már csak 240 megawattot termel, és

„holnap (azaz vasárnap – a szerk), 44 év után először teljesen leállításra kerül.”

A paksi erőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt.

Életbe lépett a protokoll

Magyar Péter még szombaton elmondta, hogy a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (Mavir)

életbe léptette a rendszer jelentős zavara esetére kialakított protokollt.

Akkor jelezte: Magyarország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll, beleértve a régóta használaton kívüli és rendkívül rossz állapotban lévő erőműveket is. Minden hadra fogható erőmű ellátása megtörtént a szükséges tüzelőanyaggal.

Magyar Péter teljes bejegyzése itt látható:

