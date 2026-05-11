Elkezdődött: propaganda helyett valami egész más került címoldalra a kormányzati oldalon

„Nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda a kormány.hu-n”
Ezzel a fenti címmel, jelent meg egy írás a kormány.hu portálon, a mindenkori magyar kormány által használt webhelyen. A hétfőn publikált tartalom szerint az elmúlt években a közpénzből működtetett állami kommunikáció sok esetben pártpolitikai kampányok eszközévé vált. A kormany.hu és más állami felületek gyakran váltak gyűlöletkeltő, félelemkeltő, a nemzetet megosztó pártpolitikai üzenetek felületeivé.
Sokan érezhették úgy, hogy az állam kommunikációja nem hozzájuk szól, hanem ellenük.
„Ezen változtatni fogunk”- írták.
A jövőben ezért a kormany.hu a közérdekű tájékoztatás alapelveire épül:
hiteles és ellenőrizhető információkra,
átlátható kormányzati működésre,
nyugodt és emberséges hangnemre,
valamint arra a meggyőződésre, hogy az állam minden magyar emberé.
Leszögezték továbbá, hogy a felület egyetlen feladatot lát el ezentúl:
minden magyar ember tájékoztatását és szolgálatát. Mert ez a magyar állam feladata: szolgálat.